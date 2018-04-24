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Татарстанцев приглашают посетить комнату, где Тукай провел последние дни
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Татарстанцев приглашают посетить комнату, где Тукай провел последние дни 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Комнату, в которой поэт Габдулла Тукай ушел из жизни, открыли для посещения в здании минздрава Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Татарстанцев приглашают посетить мемориальную комнату, в которой провел последние дни татарский поэт и публицист. 26 апреля в республике отмечают 132-летие со дня его рождения. Необычный мини-музей располагается в здании министерства здравоохранения РТ. Здесь 15 апреля 1913 года, за несколько дней до своего 27-летия, поэт ушел из жизни.
Напомним, 26 апреля к памятнику Тукаю возложат цветы.
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