Татарстанцев приглашают посетить комнату, где Тукай провел последние дни

Комнату, в которой поэт Габдулла Тукай ушел из жизни, открыли для посещения в здании минздрава Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Татарстанцев приглашают посетить мемориальную комнату, в которой провел последние дни татарский поэт и публицист. 26 апреля в республике отмечают 132-летие со дня его рождения. Необычный мини-музей располагается в здании министерства здравоохранения РТ. Здесь 15 апреля 1913 года, за несколько дней до своего 27-летия, поэт ушел из жизни.

Напомним, 26 апреля к памятнику Тукаю возложат цветы.