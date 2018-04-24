4 способа влияния на наше мышление

Самое опасное оружие — это то, воздействие которого незаметно для объекта. Сегодня люди подвержены сильному психологическому давлению, в скрытой форме сформировавшему нынешнюю социальную повестку. Мировая культура, СМИ и корпорации под бархатной маской прогресса и социального равенства девальвировали семейные институты и традиционные взгляды на вещи. В погоне за сладкой идеей трансгуманизма общество пришло к тому, что гуманизма не существует вовсе. Навязчивое стремление к глобализации привело к еще большей разобщенности человечества. А технологичный авторитаризм, заставляющий людей замыкаться в гаджетах, привел к странной тенденции взаимодействия людей по принципу «жить вместе, но порознь». Мы предлагаем тебе разобраться, что именно могло повлиять на формирование сложившейся ситуации.

1. Размывание границ между правдой и убеждением

Социальный пласт, в котором мы пребываем, строится на основе идеологий, теоретических концепций, которые определяют наше мышление. Информация, входящая «извне», по сути является регулятором человеческих убеждений, идентифицируя себя с правдой, а в широком смысле — попросту монополизируя ее. Помнишь сказку «Волшебник из страны Оз»? Помнишь, почему город там считался изумрудным? Потому что всем его посетителям выдавали очки с зелеными линзами. И они принимали навязанное ощущение за правду и верили в то, что все в городе действительно сделано из изумруда. Мода навязывает нам, что красиво, а что нет. Так называемый «гуманизм» говорит о том, что естественность определяется желанием быть тем, кем хочешь, пренебрегая элементарными законами природы. Идеология заставляла поверить, что фашизм — это верный путь развития цивилизованного общества. Но уже полвека спустя это же самое общество стремится к космополитизму и глобализации. Правда сегодня изменчива настолько, насколько неустойчив контекст существования. Как определить, что действительно важно

2. Отсутствие авторитета

Сегодня любое проявление авторитета, в том числе оправданного, нередко является признаком левых убеждений. Из стремления к равенству — политическому и социальному — радикальный либерализм сделал любое неравенство инструментом идеологических спекуляций. Гордишься своей нацией — фашист; являешься строгим начальником — диктатор. Считаешь, что мужчина главный в семье — сексист. А если хоть раз намекнешь, что однополые пары отличаются от гетеросексуальных, прослывешь гомофобом до конца дней своих. Привело ли это к еще большей терпимости, сказать трудно. Но вот появлению противоположно радикальных взглядов это точно поспособствовало. Отрицание иерархии — не только социальной, но и профессиональной — может привести к отсутствию целей, моральному вакууму у молодых людей при вступлении во взрослую жизнь.

3. Вседозволенность

Еще одним этапом нравственной «раскачки» общества является пересмотр общепринятых норм с целью снизить внутренние противоречия в человеке. Отсутствие ограничений, которое стало идеологическим плодом нигилистских движений прошлого века (например, хиппи), по большому счету проповедует не столько свободу, сколько пассивность и трусость. Отрицание авторитетов, вседозволенность и стирание моральных рамок вряд ли станут устойчивой опорой для общества. Если целью гуманизма является попытка сделать жизнь каждого человека комфортной, то отсутствие убеждений и свобода от ответственности не способствуют защите человеческой жизни, а скорее делают ее безразличной.

4. Подмена понятий

Хорошее познается в сравнении. Мозг человека устроен так, что его развитию способствует категоризация знаний. Классифицируя объекты и общество, ты можешь быстрее определить истину. Признавая иерархию — легче обрести опыт и знания. В современном мире процесс развития осложнен подменой понятий, когда различие выдают за дискриминацию, классификацию называют расизмом, а иерархию определяют как ограничение свободы. Все это опять же противоречит искренним порывам сделать мир лучше и лишь загоняет общество в еще более глубокую нравственную яму. Как понять, что важно для тебя