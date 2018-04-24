Василиса Мелентьева: как Иван Грозный поступил со своей седьмой женой

Ивана Грозного по некоторым подсчетам было восемь жен. Женщины, которых он в своей жизни нарекал своими супругами, были необыкновенно разными, знатными и не очень, русскими и иноземками. Роднило их, пожалуй, только одно: все они так или иначе были несчастны. Однако особо выделяется в этом ряду Василиса Мелентьева, седьмая по счету супруга грозного царя.

Все в этом романе царя загадочно, и строится по большей части на догадках и не самых точных сведениях.

Во-первых, «нумерация». Если предположить, что брак с юной Марией Долгорукой, пятой супругой Ивана Васильевича, является более поздним измышлением, а большинство историков так и считают, то Василиса Мелентьева стоит в этом ряду несчастных красавиц шестой, а не седьмой по счету.

Во-вторых, само существование Мелентьевой, как и Марии Долгорукой, оспаривается многими специалистами. [С-BLOCK]

И, наконец, даже если и была в жизни Ивана Грозного женщина по имени Василиса Мелентьева, то назвать ее женой царя можно лишь с очень большой натяжкой. Жениться законным браком более трех раз православная церковь категорически запрещала, поэтому неважно, какой по счету была Василиса у Грозного — шестой или седьмой, брак все равно не освящался церковью. Впрочем, для царя в этом никакого затруднения не было. Подумаешь, запрет церкви!

Историю взаимоотношений Грозного с красавицей Василисой Мелентьевой историк Д. С. Горский описывает так. Василиса была женой Никиты Мелентьева, стремянного царя. Однажды Иоанн Васильевич, любивший подобные экспромты, нагрянул в гости к своему стремянному.

Служить высокому гостю, как и подобает, вышла хозяйка. Поднося царю поднос с чашей, нарядная красавица улыбнулась так призывно, что сердце грозного государя дрогнуло. Он пригубил вина, по обычаю поблагодарил хозяюшку поцелуем в уста и потребовал, чтобы тем же вечером Никита Мелентьев с женой явился к нему на пир. С тем и отбыл. [С-BLOCK]

Вечером во дворце ни стремянного, ни его жены не было. Посланные узнать доложили, что стремянной Никитка Меленьев и его жена просят у великого государя прощения, а явиться на царский пир не могут, поскольку занедужили.

Царь со своим верным Малютой Скуратовым тут же отправились навестить больных. Своему стремянному царь велел дать снадобье от болезни. Оно оказалось очень действенным: не прошло и суток, как Никита умер. А Василиса спустя три дня после похорон явилась в царский дворец. Да и осталась на целых два года.

В «Хронографе о браках царя Ивана Васильевича» (документе, подлинность которого вызывает у многих историков сомнение) о Василисе говориться так: «Обручился со вдовою Василисою Мелентьевою, еже мужа её опричник закла; зело урядна и красна, таковых не бысть в девах, киих возяще на зрение царю». [С-BLOCK]

Хронограф пишет «обручился», Карамзин в своей «Истории» употребляет выражение «имел молитву со вдовою Мелентьевой». Это означает, что Василиса не была венчанной супругой царю, который совершил вместе с ней некое подобие церковного обряда — «имел молитву». Да и как могло быть иначе, если за свою жизнь государь венчался уже четыре раза! Так что с молитвой или без оной, а была Василисушка не более чем «женище» — именно так в старину называли на Руси наложниц.

Завершилась эта любовная история для Василисы очень печально: царь отправил ее с глаз долой, а сам женился («имел молитву») на Марии Нагой. Причиной опалы Василисы был, видимо, непостоянный нрав царя. Женище ему просто наскучила, и он отправил ее туда же, куда и всех предшественниц Василисы, — в монастырь.

Легенда, впрочем, рисует куда более мрачную картину. Однажды, придя на половину Василисы внезапно, царь обнаружил там молодого красавца — своего оружничего Ивана Тевекелева. Разгневавшись, Иван Грозный тут же, на месте убил любовника. А участь Василисы была еще более ужасной. Царь приказал похоронить ее заживо вместе с ее любимым.