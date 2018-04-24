Не Чёлка и не Халва: в челябинском зоопарке юной ослице выбрали имя

Новую питомицу челябинского зоопарка — малышку, которая недавно родилась у осликов Славика и Ириски, — назвали Сливкой. За это имя челябинцы отдали почти половину голосов. Об этом в зоопарке рассказали сегодня, 24 апреля.

— Решено: её зовут Сливка! Общим голосованием из нескольких предложенных вариантов кличек именно эта набрала большее количество голосов, — рассказала культорганизатор зоопарка Анастасия Малиновская. — Голосование мы провели в нашей группе во «Вконтакте». Параллельно сообщения приходили на электронный ящик и в «Инстаграм», активно шло голосование и на сторонних ресурсах. И везде большинство просило назвать нашу малышку Сливкой, что мы и сделали. В ближайшее время зоологи внесут это имя в её зоологическую карту.

Юного ослика назвали Сливкой

Это третий малыш у осликов Ириски и Славика. Первый был мальчик по имени Барбарис, тоже полосатый, затем девочка Пенка. Сливка очень похожа на маму — такая же серенькая с полосками. Выбрать для неё имя сотрудники зоопарка предложили челябинцам 17 апреля. В топ-4 предложенных имён попали Чёлка, Халва, Сливка и Челси. Что интересно, в первые минуты голосования, стартовавшего 20 апреля, был и пятый вариант — Тефтелька. Но спустя несколько минут это имя пропало из списка.

В феврале зоопарк представил публике малыша кинкажу. Медовый медвежонок, как называют его зоологи, родился в середине января и до этого времени набирался сил.