Поиск продолжается! Нижегородского пенсионера ищут больше полугода

Поиск продолжается! Нижегородского пенсионера ищут больше полугодаВ Дзержинске продолжаются поиски Монетова Алексея Степановича, 78 лет. 20 сентября прошлого года Алексей Степанович сел в электричку, следующую до ст. Гороховец и исчез.

Особые приметы: невысокий, довольно плотного телосложения, седой, большие залысины на лбу.

Был одет: в темного колера куртку, серого цвета брюки, кепку черного цвета.

При себе имел небольшую сумку и сотовый телефон.

Внимание! Объявлен сбор на поиск! Нужны люди!

27 апреля (пятница) в 10:00 Место сбора: Володарский р-он, д Талашманово, сад. уч. Чернобылец,

Здесь координаты. Координаты в Яндекс Картах: 56.267399, 42.943517

Если Вы не можете принять участие в поиске, пожалуйста, сделайте РЕПОСТ!

Инфорг: +7-904-069-33-93 Наргиз

Поиски продолжаются уже долгое время, ранее мы писали про это.