Поиск продолжается! Нижегородского пенсионера ищут больше полугода 

Поиск продолжается! Нижегородского пенсионера ищут больше полугодаВ Дзержинске продолжаются поиски Монетова Алексея Степановича, 78 лет. 20 сентября прошлого года Алексей Степанович сел в электричку, следующую до ст. Гороховец и исчез.
Особые приметы: невысокий, довольно плотного телосложения, седой, большие залысины на лбу.
Был одет: в темного колера куртку, серого цвета брюки, кепку черного цвета.
При себе имел небольшую сумку и сотовый телефон.
Внимание! Объявлен сбор на поиск! Нужны люди!
27 апреля (пятница) в 10:00 Место сбора: Володарский р-он, д Талашманово, сад. уч. Чернобылец,
Здесь координаты. Координаты в Яндекс Картах: 56.267399, 42.943517
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Инфорг: +7-904-069-33-93 Наргиз
Поиски продолжаются уже долгое время, ранее мы писали про это.