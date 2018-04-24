В ожидании дома. Как живут бездомные кошки и собаки в оренбургском приюте

Корреспонденты « АиФ Оренбург » побывали в гостях в оренбургском приюте для бездомных животных «Я-живой». Журналисты не только передали полезные гостинцы, но и помогли «мокроносам», как их называют волонтеры, делом. Фотограф издания сделал портреты кошек и собак для электронных анкет, которые помогут им найти хозяев.

Весенние заботы

Год назад в Оренбурге появился первый большой частный приют для бездомных животных. Вначале дела у него шли не очень хорошо, менялся даже директор, теперь все проблемы более-менее улажены и «мокроносы», ни о чем не беспокоясь, резвятся под лучами весеннего солнца, когда не идет дождь.

Гостей хвостатые постояльцы встречают дружным лаем и сразу начинают ласкаться. Только застенчивая Фиона прячется в будке с надписью «… меня домой». Когда на табличке было написано «Возьми меня домой», но кто-то из собак похулиганил и оторвал часть дощечки. Портреты псов сделать трудно, потому что начинается обед. Дело делом, а еда по расписанию, собаки убегают от фотографа к мискам. Тем временем директор приюта Наталья Фатеева рассказывает о том, как кошки и собаки перенесли холодное время года и, как идут дела сейчас.

«Зиму пережили достойно. Животные все ухоженные, упитанные, воспитанные. Были определенные сложности, пока налаживали поставку продуктов, но нас не оставляли оренбуржцы. Мы построили зимник для прооперированных собак и маленьких «хвостиков». Весной у нас была затоплена часть территория, сейчас все подсохло, можно начинать строительство больших вольеров и благоустройство территории. Животные полностью обработаны от клещей, закуплены препараты на следующий месяц. Мечтаем пристроит к дому прогулочную зоны для котов», — делится Наталья. Она признается, что очень хочет, чтобы приют соответствовал самым высоким стандартам.

Стерилизация и кастрация идут по плану, новых щенков не предвидится. Пока нет карантинной зоны, поэтому бездомные животные некоторое время, до того как попасть в приют, проводят на передержках, в это время им и делают операции. Единственное, признаются волонтеры, бывает, что подбрасывают под ворота уже глубоко беременных собак или приходится забирать маму со щенками. Так совсем недавно в приюте появились три лохматых карапуза и их молодая мать, которую еще во время беременности долго не могли поймать в Степном поселке.

Каждому животному по дому

После обеденного перерыва фотографировать собак не становиться проще, у них время игр. Фотографу приходится проявлять чудеса профессионализма, чтобы успеть сделать снимок озорной Бекки, которая ни секунды не стоит на месте, и выследить настороженного Лаки, тревожно бегающего по вольеру. Индивидуальный подход приходится искать к каждому «мокроносу».

Смотря на Бекки, и не догадаешься, что после ДТП у нее были сломаны две лапы, и она несколько дней почти без движения пролежала на дороге.

«Сейчас в приюте около 120 собак и 30 кошек, существуем только на пожертвования горожан. На содержание в месяц уходит около 120-150 тысяч рублей. Платим администрации Оренбурга арендную плату за дом и участок, честно скажу она минимальная, посильная нам. Но есть другие проблемы: течет крыша, нужно тянуть линию электроэнергии, мы не можем спасти всех бездомных животных. С организацией по отлову животных взаимодействия нет, хотя очень этого хотелось бы. Стараемся забирать животных из под отлова, потому что многих все равно умерщвляют. Пока, к сожалению, всех спасти физически не можем, а муниципального приюта нет. Но это наша мечта — чтобы все бездомные животные попадали к нам. Оренбуржцы хорошо забирают домой приютовских подопечных, так как они привиты и социализированы. Но сколько еще их сородичей на улице… », — сетует Наталья. Также она развенчивает миф о том, что на воле животным живется лучше, чем в квартирах и дворах частных домов.

«На улице для животных неблагоприятная среда. Питаются они на помойках, болезни цветут пышным цветом, никакую ветеринарную помощь они не получают. Их мучают блохи, клещи и паразиты. Несколько средних собак могут напугать прохожих, даже если они не агрессивные. Нет и еще раз нет, у каждого животного должен быть свой дом и ответственный хозяин, никакого свободного выгула».

Воспитывая ответственность

Сейчас в приют забираю животных, которым нужна экстренная помощь. Так на неделя появилась Тая с проспекта Победы. Кожаный ошейник впился ей в шею так, что она не могла пить и есть, натертые раны кровоточили. После операции она стала понемногу идти на поправку и проявлять интерес к корму. Мимо таких нуждающихся животных волонтеры не могут пройти, но бывают другие случаи.

«Отказываемся брать животных, когда от них пытаются избавиться хозяева. Часто нам пытаются сбагрить щенят от домашней собаки, угрожают усыпить, уничтожить приплод. На мои вопросы о стерилизации отвечают, что это не по-человечески, не по-божески. Жалко животных, но это ответственность самих горе-владельцев. Нельзя поощрять безответственность», — негодует Наталья, пес Рекс ее внимательно слушает, пока его собратья лают за решеткой вольеров.

Волонтер Ольга (по просьбе имя изменено — прим.ред) рассказывает, что узнала о приюте, когда нашла с мужем на улице ощенившуюся Жучку:

«Мы ее с мужем подобрали, а куда ее? В квартире кошка и кот. Стали искать, нашли адрес приюта, так ее и пристроили. Помню, приехала я сюда впервые в октябре, привезла небольшую кастрюлю с едой для Жучки и ее кутька, шел дождь, покормила, осмотрела все вокруг. Потом три дня ревела, муж посмотрел на меня и сказал, пока живы будем — будем ездить помогать. Мы оба пенсионеры, я на инвалидности, но чем можем, тем и помогаем».

Ольга вспоминает, что зимой приходилось готовить еду на улице в печках. Ее муж пилил дрова, по два часа уходило на растопку буржуек, потом пила сломалась. Еду возили для животных из дома. К счастью, удалось разжиться газовыми баллонами и плитами.

«Некоторые не понимают любви к животным, потому что жестокие. У меня мама, труженик тыла, вспоминала, что в ее детстве все жили в доме вместе: и кошки, и собаки. А сейчас люди не жалеют даже людей, а о животных говорят нужно уничтожать, усыплять, а я считаю, что раз Бог дал им жизнь, мы не в праве ее отнимать», — делится Ольга.

По следам «Линды»

« Я-живому» продолжает помогать семья Дениса Большакова , основателя первого в Оренбурге частного приюта для бездомных животных «Линда» (сейчас он закрыт, — прим. ред.). Несмотря на то, что он теперь живет далеко, Денис помог закупить партию капель от клещей на всех приютовцев. Наталья вспоминает с чего, все началось:

«Я стала помогать животных спонтанно. Впервые я спасла котенка с разбитой мордочкой и сломанной челюстью, нашла его, когда шла на работу мимо гаражей. С тех пор он у меня и живет, старенький уже. Много лет назад я повстречала Дениса Большакова и его жену, с ними и начинали организовывать приют «Линда». Тогда было тяжелее, сейчас много ветклиник, много сочувствующих бездомным животным, многие помогают, а тогда мы были одни. Наши подопечные живут в комфорте только благодаря неравнодушию оренбуржцев, от государства поддержки пока нет».

Гостям здесь рады

Черно-белый Тим убегает к своему трехлапому другу Джамбо, они не разлей вода, даже спят в одной будке. К сожалению, не всех собак удалось сфотографировать, все-таки фотоаппарат не вызывает у них доверия. В доме своей фотосессии ожидают коты. В дверях сталкиваемся с работником приюта Дмитрием, он несет миски с едой.

«Дима и днем, и ночью следит на хвостами. Нам с ним очень повезло. Он знает, когда строгость проявить, а когда и кого приласкать. Всегда в курсе, кто сколько поел, кто как себя чувствует», — рассказывает куратор кошек приюта Юлия Бабенко.

Юлия с несколькими волонтерами вымывает кошачий дом, они по очереди выносят из комнаты растерянных питомцев. Усатые не понимают почему им помешали гулять по дому и заставляют смотреть в камеру. Кот Апельсин очень недоволен фотосессией, не хочет позировать, постоянно пытается спрыгнуть с плеча на окно, зато у серого Геркулеса идеальные манеры. Три маленькие сестренки испуганно пищат на руках. 20 минут мучений и у котов новые снимки с их симпатичными мордочками.

Зоозащитники рассказывают, что к ним часто приезжают школьники классами или небольшими группами с родителями, обычные оренбуржцы по выходным приезжают помогать с уборкой и уходом за животными. Подопечные приюта всегда рады вниманию и ласке. Здесь им не грозят голодная смерть, усыпление, травмы в автоавариях, уличные болезни. Хочется верить, что им повезет и дождаться тех самых, своих людей, которых они будут даром любить всю свою короткую жизнь. А пока во время послеобеденной сиесты собаки беззаботно дремлют на земле, а коты по-хозяйски разгуливают по комнатам дома.