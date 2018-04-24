Самоконтроль и сдерживание эмоций. Психолог о причинах фобий и бессонниц

Корреспондент «АиФ-Черноземье» побеседовал с психологом, телесно-ориентированным психотерапевтом Анной Гуриной о том, как можно и нельзя переживать смерть близких людей и как расслабление помогает справиться с психологическими проблемами.

Ложитесь и расслабляйтесь

Ирина Евсюкова, «АиФ-Черноземье»: Анна, в обществе бытует мнение, что танатотерапия — это что-то вроде оккультной науки, связанной с мрачными гробами. Но ведь это не так. Что на самом деле происходит во время танатотерапии?

Анна Гурина: Танатотерапия — это область психологического знания и телесно-ориентированной психотерапии. Она не имеет никакого отношения к духовным или эзотерическим практикам. Кроме того, это направление психотерапии зародилось в России. Автор этого метода Владимир Баскаков активно работает и обучает своему методу как в России, так и во многих других странах. Я работаю в этом методе уже более 20 лет. Мы не имеем дело ни с гробами, ни с другими вариантами имитации смерти. Хотя очень многие люди, которые занимаются подобными опытами смертельного переживания, тоже называет свою деятельность танатотерапией, но она не имеет никакого отношения к психотерапии. К смерти мы относимся как к целостному процессу, который имеет определенные характеристики. Одна из них — расслабление. Ведь большинству известно, что максимально расслабленным бывает тело только что умершего человека. Еще одна характеристика процесса умирания — это снятие контроля над своим телом, ведь в сегодняшней жизни мы все находимся в режиме сверхконтроля. Нам очень важно, чтобы у нас все было под контролем.

Метод очень бережный, аккуратный. На сеансе мы не разговариваем, а работаем с телом. Выглядит это забавно. Приходит человек, и мы просим его разуться и прилечь на коврик. Дальше мы с ним работаем только телесно, во время сеанса, не используя вербальную часть. По тому, как человек ложится, мы видим, что с ним происходит, насколько велико его напряжение, какая часть тела больше напряжена. Звучит музыка, идут небольшие движения, прикосновения, манипуляции с телом.

— И как эти манипуляции помогают справиться с психологическими проблемами?

— Давайте возьмем конкретный пример. Самый частый симптом, связанный с повышенным контролем, — бессонница. Мы работаем над тем, чтобы на сеансе он расслабился, отпустил контроль. Так у него появляется некий опыт — он узнает, что при расслаблении ничего страшного с ним не случится, ему даже станет приятно. И тогда, в момент засыпания, вместо напряжения, которое обычно появлялось в этот момент, его тело позволит себе быть расслабленным и погрузиться в сон, то есть соприкоснуться с процессами умирания, ведь заснуть — это почти что умереть. Когда человек получил этот опыт, он может его применять в других сферах жизни. Там где он чрезмерно контролировал, он отпустит контроль. И когда он попадает в конкретную ситуацию, он по-другому отреагирует.

— Люди с какими проблемами приходят к танатотерапевтам?

— Танатотерапия — как любой метод психотерапии, это не «универсальный костюм». Вообще психотерапия — непростая область, всегда надо искать тот метод, который данному конкретному человеку подходит. Можно обращаться к танатерапевту с проблемами, связанными с трудностью вынашивания ребенка, беременностью, сложностями с зачатием. Также терапия может помочь с сексуальными расстройствами, ведь люди так хотят контролировать все, что возникает проблема — они не могут довериться партнеру.

Также область танатотерапии — депрессивные состояния, последствия шоковых травм, посттравматических ситуаций, тревожные расстройства, панические атаки, фобии. За любым страхом всегда стоит страх смерти. А наша миссия как танатотерапевтов — это установление контакта с этой стороной нашей жизни и создание условий, при которых человек может пережить этот контакт. Как только мы приближаемся к теме смерти, сильных чувств и эмоций становится так много, что мы не можем с ними справиться и включаются такие защитные механизмы, которые не дают нам возможности контактировать с этими чувствами. Наша задача — заземлить эту мощную энергию чувств и эмоций.

«Тело всегда будет бороться за жизнь»

— Правда ли, что наши психологические переживания и страхи отражаются на физическом состоянии организма? И как минимизировать это влияние?

— Тело и душа не существуют отдельно — мы целостны в своем переживании. Когда мы чувствуем страх, начинаются определенные биохимические и физиологические процессы. У нас срабатывает вегетативная нервная система, учащается пульс, пересыхает во рту, приливает кровь, сбивается дыхание. В организме есть система реагирования на опасность, наш организм в этот момент вырабатывает большое количество энергии. Есть две здоровые реакции — «бей» и «беги». Есть третья реакция — замирание. Человек, испугавшись чего-то темным вечером, напрягается, выбрасывается энергия, но она не используется, никуда не уходит. Мы все время находимся в состоянии стресса, напряжения и копим все в себе. Панические атаки часто начинаются с мелочи. Например, человеку показалось, что у него сердечный приступ. Если это произошло, скажем, в торговом центре, в следующий раз человеку станет страшно заходить в подобное здание — а вдруг у него это может повториться. И запускается порочный круг. Паническая атака сама по себе не несет угрозу физическому состояние человека, только психологическому. Тем не менее, человеку кажется, что это проблемы со здоровьем, и он начинает ходить по врачам.

— Считается, что если человек не устал бороться со смертельной болезнью и не опустил руки, у него больше шансов выжить. Так ли это? Как тут поможет танатотерапия?

— Мы можем осуществлять психологическое сопровождение людей, которые находятся на терминальной стадии умирания. Это значит, что им уже не помочь, и танатотерапия облегчает для пациентов этот трудный период, снимает излишнее напряжение, которое есть в теле. В стадии лечения и борьбы с тяжелой болезнью мы тоже помогаем. Конечно, здесь не идет речь о каком-то исцелении. Но в борьбе, которую человек ведет с болезнью, нет времени выдохнуть, расслабиться, побыть в контакте с собой.

Есть известный фильм «Пианино». Главная героиня плывет лодке, в которой стоит ее любимое пианино с привязанной к нему веревкой. Пианино раскачивают из-за течения и в какой-то момент опрокидывают за борт. Девушка всовывает ногу в петлю веревки и скоро уходит под воду вместе с тяжелым инструментом. У нее принято решение в голове, что она не будет жить. Мы видим безвольное тело без энергии жизни и желания жить. И вдруг возникает момент, что-то с ней происходит, как будто что-то внутри нее выбрало жизнь. Биологическое тело никогда не выберет смерть, оно будет бороться за жизнь.

— Что вы советуете пациентам, которые переживают смерть близкого? Есть ли какие-то универсальные методы, как с этим справиться?

— Смерть близкого — это очень сильное переживание. Наша культура и традиции провожания человека в мир иной не дают нам возможности пережить эти чувства как следует. Что говорят человеку в этой ситуации? «Ты держись!» Эти чувства скапливаются внутри и носят разрушительный характер. Человеку наоборот нужно услышать, что плакать и горевать — это естественно. Терять кого-то — все равно горестно. Особенно если происходит неожиданно или, не дай бог, это дети. Нужны специальные условия, которые помогут это пережить. Наша основная задача — создать эти условия. Считается, что есть пять этапов переживания: отрицание, гнев, торг (например, когда человек ищет варианты, как можно связаться с умершим), депрессия и смирение. В самом переживании горя есть острая стадия и последствия. Острая длится от 48 часов до 40 дней. В норме потерю переживают год. Мы легче переживаем потерю пожилых людей, потому что это естественный ход событий. Хуже, когда уходят молодые и, тем более, дети.