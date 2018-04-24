10 привычек, которые выдадут в вас простушку

Открывать самой себе дверь автомобиля

Элегантная женщина осознает всю силу эффектного появления. Поэтому открывать самой дверь не в ее правилах. Если вы приехали на первое свидание на такси, и мужчина вышел вас встречать, то дождитесь того момента, чтобы он подошел к автомобилю и открыл вам дверь. Если не дождались — уезжайте: это не ваш принц.

Перелезать на соседнее сиденье в автомобиле сзади

Не раз приходилось наблюдать, как прекрасная леди перелезает на соседнее сиденье машины после того, как кавалер открывает ей дверь автомобиля. Конечно, зачастую сами мужчины просят девушку подвинуться или пересесть на соседнее кресло вместо того, чтобы обойти автомобиль и сесть с другой стороны. И это совсем не по правилам.

Переобуваться в театре

Истинную леди не напугать даже 40-градусным морозом. Ведь она точно понимает, что лучше пройти 5 метров в туфлях, выйдя из такси, чем три часа маяться в зимних сапогах в театре или приносить с собой в пакете сменную обувь. Для тех, кто хочет поспорить, можем с уверенностью заявить, что еще не было официально зарегистрировано ни одного смертельного случая из-за минутной прогулки в туфлях от автомобиля до театра. В тоже время очевидцами были рассказаны истории, как девушка, надев на театральную постановку любимые Uggs, падала в «нетеатральный» обморок.

Носить обувь, лак для волос, расческу и другие нужные вещи с собой в целлофановом пакете

Иногда мне кажется, что компания «Рив Гош» специально создала пакеты, которые вызывают привыкание у женщин, и они уже не могут без них выйти из дома. Должно быть, они думают, что все самое важное нужно обязательно захватить с собой и положить в обозначенный выше пакет. А может, это масонская организация или закрытая каста?

Пить шампанское из пластиковых стаканчиков

Никогда не понимала невесту, потратившую огромную сумму на организацию свадьбы, банкет, платье, автомобиль и другие атрибуты и мероприятия, но решившую сэкономить на стеклянных бокалах (я уже не говорю про хрустальные).

Надевать бахилы не только в больнице

Некоторые особо чистоплотные девушки, боясь наследить в общественных местах, — кинозале, театре, ученом заведении или в магазине — волшебным движением руки вынимают из сумок и облачаются в припасенные, иногда даже

предусмотрительно постиранные, бахилы. Мы сейчас не говорим о больницах и о тех местах, где правилами администрации требуется надевать бахилы. Однажды я встретила одну педантичную особу, которая отправилась с подругой в театр, предварительно надев поверх элегантных туфель еще более элегантные синие бахилы. И когда ее спутница недоумевающим взглядом посмотрела на нее, она, не растерявшись и не проронив ни слова, с победоносным видом протянула ей запасную пару. Все это действо сопровождалось фразой: «У меня больше нет синих, надеюсь тебе зеленые подойдут».

Класть телефон на стол, чтобы фотографировать еду… И не только еду Не все в курсе, что мода фотографировать еду и делать с ней селфи прошла! И в iPhone X уже есть функция фотографирования себя из-под стола, поэтому больше нет надобности класть телефон непосредственно на стол. На заметку модницам: если у вас лежит телефон на столе, то у вас точно не новый iPhone. Чтобы быть в тренде, нужно знать правила этикета.

Класть вилку и нож «крестиком» на тарелку, когда закончишь еду Если вы истинная леди, то вы наверняка смотрели сериал «Аббатство Даунтон». И ваш наблюдательный взгляд безусловно заметил, как главные герои правильно клали приборы в конце трапезы. Класть приборы на тарелку крест на крест — признак неуважения к шеф-повару или хозяевам дома. Кстати, упомянутый сериал может стать прекрасным пособием, как нужно обращаться (и ругаться) с прислугой, если вы истинная леди благородного происхождения.

Держать бокал с шампанским или вином за основание бокала

Светская львица не та, кто придет на показ в платье, которое сам кутюрье еще не успел представить на показе новой коллекции, а та, кто произнесет тост за его творческий успех, изящно держа бокал холодного шампанского за тонкую ножку.

Следы красной помады на зубах или бокале

И даже тут светская львица рискует испортить о себе первое впечатление. Даже если она вспомнит, что бокал нужно держать только за ножку, а не основание, она опрометчиво забудет про свою красную помаду. И весь ее роскошный образ рискует рассыпаться как карточный домик из-за такой «помадной мелочи». Не экономьте на хорошей косметике!