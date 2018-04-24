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«От начос к мачо»: мужчина за три месяца похудел на 20 кг и снял весь процесс на видео
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«От начос к мачо»: мужчина за три месяца похудел на 20 кг и снял весь процесс на видео 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Парень проделал невероятную работу над собой. Сейчас его просто не узнать! На прошлой неделе 24-летний Хантер Хоббс из Оклахомы опубликовал на канале Youtube минутный видеоролик, показывающий удивительную трансформацию его тела после трех месяцев упорной работы над собой.
В начале этого года он понял, что совсем потерял форму — отчасти из-за сидячей работы в офисе нефтегазовой компании. Хантер решил взять себя в руки и похудеть, пишет Best Life.
«Это был своего рода вызов самому себе. Я хотел увидеть, как изменится моя внешность, если я буду питаться правильно и регулярно посещать спортзал (без каких-либо отговорок)», — рассказывает Хантер.
По его словам, он стал питаться исключительно здоровой пищей, включая курицу, сладкий картофель, яйца, овсяную кашу, шпинат и другие полезные продукты.
Он ни разу не нарушал диеты и не пропускал тренировок, которые включали 5-6 силовых комплексов в неделю с 20-30 минутами кардионагрузок после них. На выходных он также старался сделать несколько упражнений на пресс.
Жить в таком режиме и ни разу не сорваться было трудно — тем более, что он не нашел поддержки в лице родных и друзей. Но, по словам Хантера, его очень мотивировала запись его результатов на видео. Через три месяца после начала тренировок Хантер похудел почти на 20 кг и набрал ощутимую мышечную массу. Сейчас он прекрасно выглядит и очень доволен собой. «Это был самый сложный период в моей жизни, но оно того стоило!» — говорит он.
Ксения Ильченко Читайте НАС ВКонтакте
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