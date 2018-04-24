Чихать на весну

Анна ЛЕВАДНАЯ, неонатолог, педиатр, к.м.н. :

Итак, весна на носу. Не за горами появление сезона цветения. И значит, что для тех, кто страдает аллергическим ринитом, бронхиальной астмой и аллергическим конъюнктивитом начнётся сезон мучений. Итак, что мы можем сделать?

Во-первых, мы должны знать, что существует «карта цветения». Если вы знаете, на что конкретно у вас есть аллергическая реакция, нужно отслеживать подобные «карты цветения» и понимать, когда начинается цветение того растения, на которое у вас аллергия — в какой период. Есть стандартная (базовая), ежегодно не обновляющаяся карта, которая примерно говорит о том, когда цветёт то или иное растение — в каком месяце. Но сейчас существует возможность более точно узнать, когда конкретно в вашем регионе начинает цвести то или иное растение. Это можно выяснить, погуглив карту цветения для вашего региона. К сожалению, они не всегда точные. Это тоже надо иметь в виду.

Итак, что нужно предпринять аллергику перед сезоном цветения? Во-первых, начать базисную терапию, не дожидаясь, пока начнутся проявления аллергии. Надо начать приём антигистаминных препаратов. Желательно, чтобы это были препараты второго поколения, которые не вызывают сонливости и других серьёзных побочных эффектов. Некоторым лицам может быть рекомендован приём антилейкотриеновых препаратов на основе «монтелукаста» (лат. Montelukastum). Возможно, ваш врач говорил вам об этом. Астматикам может быть рекомендовано усиление ингаляционной базовой терапии, но это также необходимо обсудить с вашим лечащим врачом.

Затем, важно понимать, что есть такое понятие, как «перекрёстная аллергия». И некоторые злаковые могут давать перекрёстную реакцию на ряд продуктов питания. Нужно узнать, какой перекрёстный продукт даёт аллергическую реакцию на ваш аллерген и исключить эти продукты на период цветения из рациона, чтобы не было усиления аллергической реакции. Раньше считалось, что в период обострения поллиноза (сезонного аллергического риноконъюнктивита) необходимо избегать плановых вакцин. Сейчас всё больше и больше специалистов склоняется к той точке зрения, что не следует откладывать плановые вакцинации в данный период. Тем не менее, после вакцинации необходимо находиться под присмотром врача минимум полчаса для того, чтобы исключить анафилактические реакции. К слову, это относится не только к аллергикам, но и к детям, которые не страдают аллергиями.

Аллергики также могут использовать любые солевые растворы, наносить их на слизистую носа для того, чтобы снизить количество пыльцы, попадающей в нос. Это можно делать перед выходом из дома для того, чтобы защитить слизистую, и по возвращению домой для того, чтобы очистить слизистую носа. Также необходимо регулярно принимать душ для того, чтобы смыть аллергены с поверхности кожи. Можно также установить в квартире фильтры для очистки воздуха — стационарные или мобильные. Есть стационарные, которые встраиваются в стену вашей квартиры. При этом на период цветения следует закрывать окна и использовать данные фильтры. Кроме того, аллергикам в период интенсивного цветения необходимо избегать длительного пребывания на улице, особенно в тех местах, где цветут деревья (носители/распространители аллергенов). В тяжёлых случаях может быть рекомендовано уехать на период цветения в другой регион, где данное растение не цветёт.

Если отёк уже начался, то необходимо солевым раствором промыть слизистую и принять антигистаминный препарат. Также рекомендовано аллергикам применять нестероидные противовоспалительные гормональные спреи, которые наносятся на слизистую. Однако здесь важно понимать, что подобные препараты — пролонгированного (отсроченного) действия. Их нужно принимать заранее и достаточно большими курсами. Не бойтесь побочных эффектов! Как правило, местное применение гормонов не опасно. Они не всасываются в кровь и имеют минимальное количество побочных эффектов — особенно если мы их используем только на период цветения.

Также существует аллерген-специфическая иммунная терапия (АСИТ). Многие из вас о ней слышали. Но, к сожалению, сейчас — а именно весной, — проводить её уже поздно. Она должна быть проведена заранее, в осенне-зимний период. Терапия назначается детям, начиная с 5 лет, и достаточно эффективна. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением! Не применяйте препараты, имеющие неизвестный состав! Применение гомеопатических, растительных препаратов с неизвестным составом может усилить уже имеющиеся аллергические реакции или вызвать развитие аллергических реакций у тех людей, у кого их раньше не было. Берегите детей!