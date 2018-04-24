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Королевское дитя подверглось традиционной операции по удалению хвоста и языка ящерицы
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Королевское дитя подверглось традиционной операции по удалению хвоста и языка ящерицы 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Говорят, новорожденный принц чувствует себя хорошо после 10-часовой операции по удалению хвоста и языка ящерицы, с которым рождаются все члены королевской семьи.
«Рад сообщить, что королевскому ребенку были успешно удалены десятисантиметровый хвост и трехсантиметровый раздвоенный язык, и теперь он снова похож на человека», — заявил главный хирург Саймон Уильямс.
Как предписывает традиция, доктор Уильямс должен сложить голову в наказание за то, что видел королевского ребенка в его истинном обличии.
Однако в наше время это стало не более чем формальностью, и Уильям даровал доктору прощение. Последним хирургом, которому пришлось пожертвовать собой, был доктор Уайт в 1927 году.
Теперь ребенок естественным образом сбросит чешую и примет в целом человеческий облик, который и сохранит на протяжении всей своей жизни.
Последним членом королевской семьи, сохранившим черты ящерицы, была Елизавета I, а ее друг и советник Уильям Сесил записал: «Она была чрезвычайно красива, несмотря на покрывавшую лицо чешую».
С тех пор скрещивание с людьми приводит к отпаданию большинства черт ящерицы, и членам королевской семьи ничто не мешает выдавать себя за настоящих людей.
Тем не менее, королевские особы по-прежнему рождаются с хвостом и языком, которые надлежит удалять хирургическим путем на официальной церемонии перед тем, как младенца представляют общественности.
При этом двоюродный дедушка новорожденного Эндрю уже предложил выставить язык и хвост на eBay.
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Женский форум
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