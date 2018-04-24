В Майкопе выберут самую обаятельную молодую семью

В столице Адыгеи объявлен конкурс среди молодых супружеских пар.

«Семейный турнир состоится 15 мая. В нем могут поучаствовать молодые майкопские пары (возраст каждого из супругов — не старше 30 лет)», рассказали в администрации Майкопа.

Молодым людям предстоит пройти несколько конкурсных испытаний и продемонстрировать свои творческие способности, находчивость и чувство юмора. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Отделе по делам молодежи городской администрации (ул. Краснооктябрьская, 21, каб. 216, 217). Справки по тел. : 52-58-03, 52-80-86.