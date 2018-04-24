«Это все гены!»: Регина Тодоренко показала забавное видео с родителями

Популярная телеведущая Регина Тодоренко получает много любви от поклонников благодаря своему жизнерадостному характеру и упорству. Как оказалось, нескончаемый оптимизм достался звезде по наследству. В микроблоге телеведущая опубликовала забавное видео с родителями и выразила свою любовь к ним.

Регина и ее родители проводят вместе время в Италии. В своем Инстаграме телеведущая опубликовала забавное видео с ними, наглядно демонстрирующее, в кого у Тодоренко такой веселый нрав. Пост Регина дополнила подписью, в которой выразила свою благодарность. Тодоренко призналась, что только к 25-ти годам по-настоящему осознала, насколько важна родительская поддержка и какой огромный вклад мама и папа оказали в формирование ее как личности. По словам телеведущей, родители всегда одобряли ее смелые мечты и выбор карьерного пути, за что она им невероятно признательна. Не меньшую заботу Регина продолжает получать и сейчас, когда вполне состоялась в профессиональном плане.

«Спасибо вам, что звоните в 4 утра и спрашиваете, не опаздываю ли на очередной рейс, за «поела ли», «тепло ли одета», «не забыла ли колготки с начесом и шапочку», за ежедневный гороскоп, за вкуснятину, которую передаете в любую точку планеты!» Подписчики телеведущей согласились, что поддержка семьи это то, благодаря чему можно преодолеть любые сложности и покорить даже самые заоблачные вершины. К сожалению, не всем так везет в жизни, но поклонники рады за Регину и ее прекрасные взаимоотношения с родителями.

«Согласна на все 100 процентов: семья — это самое главное, самая большая поддержка!» «Это так мило. Родительская поддержка очень важна и её признание тоже. Спасибо за твои всегда искренние эмоции.» «Только у самых позитивных родителей, смогла воспитаться такая позитивная девчонка! Одна из самых моих любимых ведущих.» «Это все гены! Понятно теперь в кого вы такая жизнерадостная.» Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 21 Апр 2018 в 1:49 PDT А не так давно Регина Тодоренко задумалась, какие люди находятся вокруг нее вне семьи. Телеведущая пришла к выводу, что ее окружают прекрасные люди, и предложила провести такой же анализ своим подписчикам. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!