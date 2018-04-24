6 закрытых московских вечеринок, на которые стоит попасть

Закрытые вечеринки — это почти всегда крутые музыкальные «привозы», море селебрити и бесплатный алкоголь. Рассказываем о самых веселых и закрытых, и как на них попасть.

Encore

@encore.squad

Закрытые хип-хоп вечеринки для друзей и друзей друзей проходят раз в четыре месяца и каждый раз на новой локации: то в «Газгольдере», то в «Фантомасе», а в следующий раз планируют в секретном московском особняке. На «Энкоре» выступали и Федук (26), и Кравц (32), и Лигалайз (40), и Триагрутрика, а в 2018-м вообще обещают что-то грандиозное.

#FBF — #розовоевино vs #sevennationarmy на репетиции рождественского #EncoreAcoustic 🕺🏻 @fedukone 🎤 @allika_go 🎸 @denis_rasprudin #хипхлоп #лайв #feduk #рэпчик #нестильтуса #grants #standtogether #rap Публикация от ENCORE: 再次 (@encore.squad)

2 Фев 2018 в 2:40 PST Как попасть: следить за обновлениями в «Инстаграме» Федука и быть знакомым с кем-то, кто хотя бы раз был на «Энкоре», — он сможет тебя провести.

Orange party

@darialiss

«Оранжевая» вечеринка Дарьи и Стаса Лисиченко раз в год проходит в «Симачеве». Самые светские из светских надевают свои лучшие наряды (преимущественно пайетки, в основном оранжевые), слушают лайв какого-нибудь модного исполнителя (в этом году, например, была Муся Тотибадзе). До утра пьют и фотографируются на лестнице с такой атрибутикой, которую даже на день рождения бара не заказывают, например, гигантские меховые оранжевые подушки.

Как попасть: дружить с Лисиченко или с кем-то из приглашенных — гест-лист в принципе из года в год почти не меняется, поэтому можно выбрать себе друга в светской хронике.

Jameson Block party

@jamesonrussia

Ходят слухи, что серия закрытых пьяных вечеринок Jameson, на которых играет отборный хип-хоп и рекой льется виски, подошла к концу. Мол, закрыли лавочку. Но другие говорят, что это просто утка — хочется похайпить. Если это все-таки так, то мы расстроимся. Эти тусовки — наши фавориты.

Публикация от Андрей Шамрай (@shamray_andrey)

18 Мар 2018 в 2:12 PDT Как попасть: отыскать специальный код регистрации на «Фейсбуке» или найти кого-то, у кого есть приглашение, и стать его «плюсом».

Moët Party Day @moetchandon

А для тех, кто виски предпочитает шампанское, раз в год тусовку устраивает Moët. По музыке тоже все отлично — в 2017-м, например, выступал Theophilus London (31). Потом, правда, пытался увезти к себе в «Ритц» пару девочек из «Дюрана», но разве это плохо?

Как попасть: дружить на «Фейсбуке» с пиарщиками бренда или организаторами ивента.

Закрытые вечеринки DFF @deepfriedfriends

Deep Fried Friends то Kiski Ball устраивают то грандиозное закрытие летней веранды в «Стрелке», то предновогоднюю рок-вечеринку в «Симачеве». И все это у них получается одинаково хорошо, а главное — нарядно.

Как попасть: дружить с кем-то из этой магической пятерки красавцев — Марко, Лешей, Артуром, Арсением или Ваней — или зарегистрироваться — в зависимости от вечеринки и уровня ее конфиденциальности.

Tatler teen

@tatler_teen

И пожалуй, единственная безалкогольная вечеринка в нашем списке — это Tatler Teen Party, на которой собираются самые светские подростки России: от блогера Саши Спилберг (20) до принца Григория Верника (18). Выступает на ней обычно главный хитмейкер года: первым был L’One (32), вторым — Баста (38), а в этот раз — Федук.

#feduk#розовоевино#цум#TATLERTEENTSUM

16 Апр 2018 в 3:57 PDT Как попасть: дружить с кем-то из золотой молодежи или «Татлера» или выиграть пригласительный в «Инстаграме».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/6-zakrytyh-moskovskih-vecherinok-na-kotorye-stoit-popast/