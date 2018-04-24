Рыба с глазурью: Роспотребнадзор изъял больше тонны продукции

Фото с ресурса ast-news.ru Пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области сегодня обнародовала данные о проверках качества рыбной продукции, которая попадает на прилавки магазинов и рынков 33 региона. Итоги анализов неутешительны: более половины исследуемой рыбы не соответствует нормативным требованиям.

За три месяца этого года было проведено 64 проверки в отношении юрлиц и ИП. Результат следующий: в 54,2% исследуемых проб рыбы установлено превышение по процентному содержанию глазури.

По результатам проверок было составлено 35 протоков об административном правонарушении. У продавцов было изъято более тонны (а, точнее, 1168 кг) рыбной продукции. Для сравнения — за весь прошлый год было снято с реализации в пять раз меньше продукции, чем за три месяца этого года — всего 235 килограммов.

Что же эта за пресловутая глазурь, которой пичкуют рыбу производители? На самом деле глазирование — самый используемый и эффективный способ заморозки рыбы, которая покрывается тонкой ледяной корочкой глазури для лучшей сохранности. Данный способ значительно увеличивает сроки хранения замороженной продукции.

Однако при избыточном количестве глазури, рыба, которая выглядит на прилавке замечательно, дома после оттаивания оказывается бесформенной, филе отделяется от костей, разваливаясь на части, а при жарке такая рыба превращается в бесформенную неаппетитную кашицу.

В соответствии с «Гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (Дополнение N 17 к СанПиН 2.3.2.1078-01), количество глазури не должно превышать 4-5% от массы рыбы, на креветках глазури должно быть не более 6-7%, на беспозвоночных — не более 8%. Однако поскольку сегодня глазирование, как правило, проводится производителями бесконтрольно, мы чаще всего имеем дело с тем фактом, что доля глазури в рыбном филе может доходить до 30% (!). Причём, за такой «упаковочный» лёд покупатель платит не как за упаковку, а по цене самого продукта. Именно такая рыбка и была снята с реализации специалистами Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области рекомендует покупателям при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации продукции, целостность ее упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации, а для глазированной продукции — сведений о процентном содержании глазури.