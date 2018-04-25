Из больницы в Коми выписали переболевших кишечной инфекцией детей

СЫКТЫВКАР, 25 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Все дети, заболевшие в результате вспышки кишечной инфекции в детском саде № 7 Сыктывкара, выписаны из республиканской инфекционной больницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Коми.

"Все семь пациентов инфекционной больницы выписаны из стационара. На амбулаторном лечении находились еще 39 детей и один взрослый, они также поправились", — сообщили в минздраве региона.

Ожидается, что карантин в детсаду снимут в ближайшие дни, сообщили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по региону. «У руководства детсада имеется на руках постановление, в котором прописаны мероприятия, которые они должны исполнить. Как только их выполнят, представят нам доказательства, что все исполнено, сад будет открыт. Думаем, что сад откроется в ближайшие дни», — сообщили в Роспотребнадзоре по Коми.

Ранее сообщалось, что в результате вспышки кишечной инфекции в детском саде № 7 заболели 46 детей и один взрослый. У выявили возбудитель сальмонеллеза, у некоторых — в сочетании с ротавирусами. При исследованиях проб отобранной в детском саду пищевой продукции обнаружили ДНК сальмонеллы из тушки цыпленка (производитель ООО «Птицефабрика „Акашевская“, Марий Эл) и из полуфабриката из мяса говядины (производство ООО „Вятские рецепты“, Киров). Они поставляют продукцию во все детсады Сыктывкара. В отношении производителей начали внеплановые проверки.