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Из больницы в Коми выписали переболевших кишечной инфекцией детей
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Из больницы в Коми выписали переболевших кишечной инфекцией детей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
СЫКТЫВКАР, 25 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Все дети, заболевшие в результате вспышки кишечной инфекции в детском саде № 7 Сыктывкара, выписаны из республиканской инфекционной больницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Коми.
"Все семь пациентов инфекционной больницы выписаны из стационара. На амбулаторном лечении находились еще 39 детей и один взрослый, они также поправились", — сообщили в минздраве региона.
Ожидается, что карантин в детсаду снимут в ближайшие дни, сообщили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по региону. «У руководства детсада имеется на руках постановление, в котором прописаны мероприятия, которые они должны исполнить. Как только их выполнят, представят нам доказательства, что все исполнено, сад будет открыт. Думаем, что сад откроется в ближайшие дни», — сообщили в Роспотребнадзоре по Коми.
Ранее сообщалось, что в результате вспышки кишечной инфекции в детском саде № 7 заболели 46 детей и один взрослый. У выявили возбудитель сальмонеллеза, у некоторых — в сочетании с ротавирусами. При исследованиях проб отобранной в детском саду пищевой продукции обнаружили ДНК сальмонеллы из тушки цыпленка (производитель ООО «Птицефабрика „Акашевская“, Марий Эл) и из полуфабриката из мяса говядины (производство ООО „Вятские рецепты“, Киров). Они поставляют продукцию во все детсады Сыктывкара. В отношении производителей начали внеплановые проверки.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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