Праздник весны в горах

Старое дагестанское село Гоор и его окрестности называют краем башен и легенд. Здесь, посреди живописного горного пейзажа, сохранился древний башенный комплекс. Но раз в год люди едут в Гоор с разных концов республики и страны не только посмотреть на вековые сооружения, но и поучаствовать в одном из самых любимых праздников гоорцев — Оц бан къо, что в дословном переводе с аварского означает «день, когда запрягают быка».

По прогнозам синоптиков, в этот раз на день оц бан должен был выпасть такой снег, что никто бы на улицу не высунулся. Но метеорологи ошиблись. «Аллах, благословил наш праздник и подарил нам хороший, ясный день», — говорили довольные гоорцы, встречая гостей села.

Традиции отмечать Оц бан къо в Гооре не изменяют последние 25 лет. В годы советской власти древний праздник не отмечали. Постепенно возвращаться к нему стали в 80-х годах прошлого века. Сегодня день первой борозды, как называют подобные праздники в других селах Дагестана, несмотря на свои языческие корни, легко вплелся в современность, и сегодня гоорцы, сопровождая праздник уже мусульманскими молитвами, отмечают его с большим размахом. Молитва в поле начинается со слов «Бисмилляхи рахмани рахим» — пахарь приступает к работе с именем Аллаха, а следовательно, все будет хорошо.

Пахарь наряжен в овчинный тулуп — тимух. Надет он специально наизнанку. Мех символизирует богатый урожай. Ну и еще пахарю в такой овчиной шубе тепло и уютно, а это означает, что он проложит хорошую, ровную борозду — и год будет богатым и урожайным. В другом древнем ауле Дагестана — Балхаре — тулуп пахарю нужен не только для защиты от холода. Он своего рода «бронижелет», защищающий пахаря от сыплющихся на него со всех сторон комьев снега, земли, навоза. У гоорцев же все проходит мирно.

Гоорские женщины на подхвате. Прочитав про себя молитвы, они, следуя за пахарем, поливают проложенную им борозду из кувшинов. «Земля, лишь встретившись с водой, даст хороший урожай», — говорят горянки. Стоящие неподалеку односельчанки сопровождают действо старыми песнями, которые из покон веков поются в Гооре.

Увидеть старинный обряд собрались жители со всего аула и близлежащих сел. По случаю праздника многие достали свои лучшие наряды.

Засеивать свежевспаханное поле доверяют аксакалам. Старики, согрев в теплых ладонях зерна, тихо нашептывают молитвы и под одобрительные возгласы селян засеивают проложенную борозду. Пожилые люди видели жизнь и стали мудрыми, к земле у них особое отношение, считают здесь.

Древний ритуал завершен. Настала пора народных гуляний. Стартуют они неподалеку от поля, на огороженной площадке, где развернулось одно из любимых развлечений горцев — бои быков.

У быков нет кличек, поэтому их называют по именам хозяев — Максим и Магомед. Большая часть зрителей поставила на Максима — и не прогадала. Черный боец быстро расправился со своим противником и гордо защеголял по рингу. «Молодец, — хвалили земляки Максима-владельца. — Богатырь, а не бык, слушай, вырос».

В древней Греции метали диск, а в Гооре, сколько себя помнят, кидают камень. Это спортивное развлечение — еще одна часть праздника. Участвуют в соревновании все желающие, но только самые крепкие и выносливые умудряются добросить тяжеленный снаряд до другого конца поля.

Вскоре праздник перемещается в центр села, к зданию местной школы. Здесь кипят страсти сродни олимпийским. Пока дети готовятся к забегам, а музыканты настраивают аппаратуру, молодежь развлекается армреслингом.

Настала пора соревнований по бегу. У судей все готово.

По традиции первыми бегут детсадовцы — дети от трех лет. Затем приходит черед всех остальных. Поучаствовать может каждый.

После каждого забега победителей приветствуют старинным гидатлинским танцем кащ. Мужчины танцуют в центре, женщины в национальных костюмах образуют вокруг них круг.

Каждого победителя забега гоорцы чествуют как триумфатора Олимпийских игр. Их подбрасывают в воздух, награждают медалями и грамотами, задаривают деньгами.

Особенно колоритно праздничное веселье благодаря национальным костюмам горянок. Главная изюминка наряда — платки-чаба. Они украшены серебряными деталями, напоминающими наушники. Такие наряды сохранились не во всех семьях села, но зато те, у кого они есть, обязательно наряжаются, чтобы отпраздновать Оц бан къо.

Гоорские женщины никогда не сошлются на возраст и с радостью пойдут в пляс. «Надо уметь не только хорошо работать, но и веселиться тоже», — говорят они, пытаясь вовлечь всех в танцевальный круг.

Настоящий задор на «танцполе» демонстрируют и гоорские аксакалы. Этому дедушке уже за 90, но стоит зазвучать зурне — национальному духовому инструменту, как он оказывается в центре круга. «Зачем сидеть и считать свои болячки. Они от этого никуда не деваются. Если хочешь долго жить — умей радоваться жизни и танцуй, пока есть силы», — говорит он.

В Оц бан къо особое внимание уделяют детям. Неважно, в какой части Дагестана или страны живет гоорец. На Оц бан къо его дети должны быть в селе — если не каждый год, то хотя бы раз в несколько лет их обязательно надо привозить в аул, считают здесь.

Одетые в национальные костюмы, дети читают старинные считалочки, поют песни, демонстрируют гостям народные обычаи.

В продолжение всего праздничного дня звучат зурна и барабан. Пожилые селяне эту музыку любят больше всего. В ней нет «лишних шумов», она естественна и роднит с нашим прошлым, говорят они.

Завершается празднование снова танцами и песнями. Уже завтра всех ждут повседневные хлопоты — дойка коров, обработка полей, обрезка деревьев в садах. А пока Оц бан къо продолжается, все радуются празднику весны и не расходятся до последних звуков зурны.