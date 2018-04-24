Дарт Вейдер, песни под гитару и камин: показываем пять тюменских офисов с необычными интерьерами

День офисного работника ежегодно празднуется по всему миру 24 апреля. У нас эта праздничная дата не особо известна и популярна, но история не об этом. Редакция 72.ru обожает знакомиться с жителями Тюмени и ходить к ним в гости. Сегодня мы заглянули в пять местных офисов, чтобы рассказать и показать вам, что интересного скрыто там от посторонних глаз.

Мастер Йода, домашние тапочки и единорог на стене

— В этот офис мы заехали в сентябре прошлого года. На ремонт по дизайн-проекту Ильи Бокарева ушло всего два месяца. Изначально хотели оформить всё в стилистике Marvel, но в итоге всё переиграли, взяв за основу киносагу «Звёздные войны». Получилось всё очень органично, к тому же я и сам — фанат этих фильмов. В основном мы сотрудничаем со столичными и зарубежными клиентами. Но когда к нам заглядывают редкие гости, то все без исключения бродят в восхищении, осматриваясь вокруг. Летом у нас на террасе появятся шезлонги: получится уютная лаунж-зона. Никакого дресс-кода у нас и в помине нет, и многие ходят на работе в домашних тапочках. А ещё запросто можно кататься по длинным коридорам на общем самокате, — рассказал руководитель студии интернет-технологий Сreative Фёдор Селиванов.

Театр начинается с вешалки, а вход в это офисное пространство… Сами, в общем, видите. Как вам?

Комната для важных (и не очень) переговоров. А на какой стороне вы?

Монохромную идиллию нарушают яркие ножки стульев и входная дверь. Проектор наготове, осталось только нажать на пару кнопок

Отгадайте, кто в переговорной главный? Наблюдает за всеми, но вечно молчит

Сотрудники этой компании могут выбрать удобный для себя график и приходить на работу хоть к 11 утра. Но и в этом случае важно не забыть про перерыв на перекус.

Фишка этого помещения — мотивационные постеры и очень необычная люстра

А теперь про отдых. Место, где можно позалипать в смарфоны, сыграть во что-нибудь или просто немного вздремнуть.

Есть тут даже электропианино. Желательно всё же уметь на нём играть, чтобы не бесить других

Стол руководителя компании охраняет игрушечный Дарт Вейдер. Дверей здесь нет, зато посмотрите, какая стена!

Отгадайте, сколько картинок потребовалось для создания этого коллажа?

Эй, кто тут натоптал? На самом деле это нарочно так пол покрашен. Так дизайнер придумал, и не спорьте!

Сидят за компьютерами, работают изо всех сил. И совсем не замечают гостей с фотоаппаратом (на самом деле делают вид)

Городские карты, очень нужный колокольчик и цветочный велосипед

— Фирменный стиль для оформления всех офисов в 17 городах нашей сети разработали наши дизайнеры. За придумывание фраз, которые красуются у нас на стенах, отвечают копирайтеры. Получилось у них весьма неплохо. Из помещений помимо зоны ресепшена есть несколько кабинетов, комната отдыха с креслами-мешками, кухня и склад, где хранится всё самое нужное, как говорится. В коридоре у принтера есть сувенир, который прислали нам коллеги из Владивостока. Поначалу его звон оповещал о каждой новой продаже. Сейчас если звенит колокольчик — значит, объявляется общий сбор. Дресс-кода строгого нет, но слишком вызывающие наряды всё же не приветствуются, — уверяет специалист по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям компании «2ГИС» Анастасия Герасимова

Заходим, читаем фразу на стене. И сразу понятно, для чего тут специалисты собрались

Кататься на таком нельзя, зато любоваться можете бесконечно

Отдыхать можно, глазея в окно. И чай пить со вкусными печеньками. Красота!

Или книжку почитать, полистать ленты соцсетей, поразмышлять о вечном

Ну тут и так всё понятно. Посторонним сюда точно нельзя, о свои могут и зайти при необходимости.

Увы, не знаем, что за этой дверью. Давайте вместе отгадывать! Пишите свои варианты в комментарии

Люди, которые умеют круто собирать слова в предложения, а предложения — в тексты, которые нравится читать. Копирайтеры, в общем. Фраза на стене (как и все другие) — их рук дело.

Они пишут тексты для всех филиалов компании 2ГИС. В порядке очереди, чтобы всё по-честному

Тех, кто решил перекусить, дорога ведёт на кухню. Гарнитур в корпоративных тонах и полный вкусняшек холодильник.

Есть тут даже несколько книжек. Если хочется, можно полистать их во время обеда

Вы пользуетесь картами Тюмени от 2ГИС? Их создают 12 ребят, у каждого из которых есть свои важные задачи.

Все в кадр не вместились, но это не важно. Специалисты постоянно обновляют данные, чтобы вы получали актуальную информацию

Бумажные супергерои, теннисный стол и столовая с уголком для интровертов

— В комнате отдыха можно отвлечься от шума, наблюдая за рыбками в аквариуме, а после — заглянуть в соседнюю, где стоит теннисный стол. Но самое любимое место у большинства моих коллег — столовая, где можно вкусно перекусить и поболтать друг с другом. За дверью с табличкой «Нарния» скрывается гардероб. На паре этажей мы коллективно украсили стены панно из разноцветных стикеров: есть Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина. Каждое такое панно размером 50 на 50 квадратиков. График работы? Довольно гибкий. Можно трудиться с восьми утра до пяти вечера, либо начинать свой рабочий день позже, — объяснил программист компании E-SOFT Кирилл Кочеров.

Офисные помещения занимают четыре этажа. Лифта нет, поэтому только пешком. Хорошая зарядка для тех, кто вечно сидит за компом

Украшает помещение фотография с видами Тюмени и яркий игрушечный карандаш. И рыбки, конечно же.

Можно улечься прям на пол, если хочется. Мягко, чисто и очень уютно

И турник, и теннисный стол. И пуфики для тех, кто что-то вдруг подустал

Один из многочисленных супергероев на стенах. Вы только представьте, сколько времени ушло на то, чтобы приклеить 2500 стикеров!

У каждого в запасе есть наушники, чтобы ничего не отвлекало. А свой стол можно украсить как вздумается. Фигурка Супермена вполне себе подойдёт

Что вот это всё значит, нам объяснить тут не смогли. Потому что забыли, для чего такую штуковину сделали.

Большое открытое офисное пространство хорошо ещё и тем, что тут отличная акустика. Можно играть на гитаре и песни петь. Но заранее предупредить остальных, это важно.

И в кабинетах есть для отдыха кресла-пуфы. А то холодно, знаете ли, сидеть на кафельном полу!

Вот так выглядит местная столовая. Точнее, одно из её помещений. Рисунки, что у барной стойки, сделали сами. Как вам?

Нашли, где тут у ребят обустроен уголок интроверта? Насколько комфортно тут обедать, мы не проверяли

Стив Джобс , креативная трещина в стене и место для сна — Изначально хотели, чтобы это место было наполнено интересными творческими людьми. Разделили здание в 460 квадратных метров на два этажа. На первом есть библиотека и так называемая печка, на которой можно вздремнуть. У нас такая политика, что можно работать хоть сидя, хоть стоя, и лёжа тоже, почему нет? В переговорной есть меловая доска, чтобы записывать важные вещи во время беседы с аудиторией. Есть небольшой турник, боксёрская груша — для тех, кто захочет размяться и выплеснуть накопившуюся энергию. На втором этаже есть душ, коворкинг-пространство и местечко, где хранится фото— и видеооборудование, которое сдаём в аренду, — рассказала руководитель меди-сопровождения проектов Юлия Саначина.

Всего несколько ступенек отделяют от того, чтобы прилечь и отлично выспаться

Очень лаконичный спортивный уголок. И огнетушитель в углу притаился: так положено по технике пожарной безопасности

Вам тут предлагают сделать выбор. А на чьей стороне вы? Ждём ваши варианты в комментарии.

Нарисовано вручную с любовью и заботой

Есть здесь пространство, где можно устроить видеосъемку. Софиты готовы, камера выставлена под нужным углом. Камера, мотор!

Случайно подсмотрели, как снимают кино. Что в итоге получится, нам не рассказали

Кабинет руководителя целиком не покажем. Только несколько интересных деталей.

Непрошеную трещину не обязательно устранять. Можно украсить и всем говорить, что так и должно быть

Ох, сколько тут всяких деталей! Можно рассматривать всё, как в музее. Обнаружили тут неваляшку, открытку из дождливого Петербурга и кучу настолок. А вы?

И ооооочень много стикеров повсюду. Главное правило украшения рабочих столов — никаких правил!

Уютный камин, беседы за чашкой кофе и нарядная парадная

— В просторном светлом кабинете на первом этаже мы встречаемся с клиентами. У входа есть вешалка для верхней одежды, рядом — мягкий уголок и кофемашина. Каминная зона выполняет сразу две функции: позволяет отдохнуть от рабочей суеты и украшает собой офисное пространство. Есть столовая, где для всех нас повара готовят обед. Можем вкусно поесть, не выходя из офиса. Это очень удобно, когда запланировано много срочных рабочих задач. Все государственные праздники отмечаем всем коллективом тут же, на работе. Строгого дресс-кода нет, а по пятницам и вовсе можно наряжаться, как вздумается, — заверил нас менеджер по продажам отдела маркетинга ООО «Инко и К» Владимир Алёшин

Заходим, и будто попадаем в настоящий дворец. Нарядная парадная и широкая витая лестница

Заходим, и будто попадаем в настоящий дворец. Нарядная парадная и широкая витая лестница

Это не просто настенное панно. Оно прячет за собой кучу проводков и важных механизмов

Идём к свежеотремонтированному кабинету. На типичный офис совсем не похоже, правда?

Зеркалу особенно рада женская половина коллектива. Каждая из них машинально глядит на своё отражение

Проходите, присаживайтесь! Вам кофе или чай с конфетами?

Беседы тут идут без спешки. Всё толково и основательно

А вот и сам кабинет. Местный дизайнер придумал, как тут всё обустроить. Молодец он, как считаете?

Тот самый камин, про который мы вам говорили. Уютно, как дома. Глазеть на пламя, хоть и искусственное, можно бесконечно.

Растения в офисе настоящие, живые. За ними тщательно ухаживают, чтобы радовали глаз

Всего в офисе — три этажа. Проектировщики трудятся на верхнем, разложив чертежи повсюду.

Все ушли на обед, пока мы наведались в гости. Поэтому вот вам пустой кабинет. Тут хорошо