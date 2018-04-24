Легальный бордель хотят открыть в столице

Публичный дом планируется открыть в «Москве-Сити». Интимные услуги будут оказывать секс-куклы с подогревом и искусственным интеллектом. Аренда номера с куклой — пять тысяч в час.

— В первую очередь, конечно, это заведение будут посещать не охочие до секса люди, а просто любопытные — разок попробовать или даже просто посмотреть. Все-таки засовывать свой половой орган в суррогатную женщину далеко не каждый мужчина захочет. Так что основными клиентами станут те, у кого с половой жизнью очень туго — неуверенные в себе люди, психически нездоровые, ограниченные в возможностях. Для таких даже обычной проститутке сказать «здравствуйте» сложно, так что секс-робот будет идеальным вариантом. Впрочем, как мне кажется, этот отель не будет рентабельным. Как только просто интересующиеся иссякнут, оставшихся «постоянных» клиентов станет слишком мало, чтобы поддерживать бизнес. Но идея, на мой взгляд, очень здравая. Такой «бордель» поможет решить проблему проституции, убрав это унизительное, и для жриц любви, и для клиентов, стояние на улице, крышевание и прочую уголовщину. Так что, может быть, это первая ласточка грядущей сексуальной революции.

Ян Марков, менеджер:

— Думаю, такого в нашей жизни не нужно. Сейчас парни и так уже какие-то инфантильные становятся, а теперь еще и эти куклы появятся, которые «нет» не скажут, голова у них не болит и грудь любого размера на выбор. Так парни вообще перестанут за настоящими женщинами ухаживать. Зачем, если есть безотказный робот.

— Уверен, это заведение будет пользоваться большим спросом. У меня есть пара знакомых владельцев секс-шопов, так вот, они на свой бизнес совершенно не жалуются. Тут ведь какое дело — как бы мужики ни рассказывали о своих сексуальных победах и высоких чувствах, все они занимаются одним и тем же. И если есть какие-либо приспособления, позволяющие этот праздник приукрасить, сделав более фееричным, то ими обязательно воспользуются.

— То, как организаторы этого отеля называют свою контору — «первым легальным публичным домом в России», это, разумеется, эпатаж. В общепринятом российском смысле слова «публичный дом» — это место общего пользования. А вот организация притона у нас в стране — серьезное преступление. Впрочем, пока в этом инновационном досуговом центре не начнут оказывать услуги сексуального характера, вроде эротического массажа или полового акта, — к ним никаких претензий не будет. Просто сдают в аренду кукол, пусть и по бешеным ценам.

Йоахим Лыски, владелец салона секс-кукол:

— Честно говоря, я был абсолютно уверен, что основными клиентами в моем бизнесе будут странные личности. Но к услугам секс-кукол обращаются весьма приличные, обеспеченные люди. Как мне кажется, это помогает клиенту раскрепоститься, в особенности тем, у кого существуют реальные проблемы в личных отношениях.

Ирина Простова, домохозяйка:

— Да ну, идиотизм какой-то, да еще и за бешеные деньги. Будут ходить только всякие маргиналы, на которых нормальные женщины внимания не обращают.

ЖЕНЯ ДОЗВОНИЛАСЬ

Несмотря на то что Нидерланды являются одной из самых либеральных по отношению к проституции стран в мире, после легализации этого бизнеса в 2000 году проблем у жителей не уменьшилось. Из 25 тысяч работниц секс-индустрии почти половина все еще оказывают услуги нелегально.

— В стране большая проб лема с незаконным использованием труда представительниц нашей профессии, — рассказал член голландского союза проституток «Красная нить», бывшая секс-работница Мэтье Блаак. — А из-за большого наплыва туристов в последние годы многие женщины начинают работать дома, а не в кварталах.

Следует отметить, что в провале инициативы легализации проституции как способа борьбы с венерическими заболеваниями признавались и власти Амстердама.

— Мы хотим частично отменить ее, особенно в плане эксплуатации женщин в секс-индустрии, — говорил ранее бывший мэр столицы Йоб Кохеб. — Мы получаем все больше и больше сигналов о том, что насилие в этой области до сих пор продолжается.