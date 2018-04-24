Сеем огурцы по всем правилам

Считается, что выращивать огурцы умеют все и ничего в этом сложного нет. Однако чтобы получить по-настоящему хороший урожай качественных зеленцов, придётся всё-таки постараться. Желательно учитывать особенности культуры, а также прислушиваться к советам агрономов-профессионалов.

Огурцы в открытом грунте. Фото: Гавриш

Огурцы используют в свежем виде в фазе технической спелости — 7-12-дневные зеленцы, поэтому важно, чтобы они были здоровыми и отличались хорошим вкусом и внешним видом. Согласитесь, что мягкие, крючковатые, горькие плоды не годятся ни в салат, ни в засолку. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно подробнее познакомиться с биологией растения, подобрать соответствующие сорта и строго выполнять агротехнические приёмы.

Время рассады: рассчитываем сроки посева

Огурец — одна из самых теплолюбивых культур, но благодаря скороспелости её можно выращивать и прямым посевом в грунт, и через рассаду. Если вы хотите в условиях нашего короткого лета получить ранний урожай, без рассады не обойтись.

Рассада огурцов. Фото: Гавриш

Высокая и длительная освещённость — основа получения высококачественного посадочного материала. Дачники вынуждены использовать для выращивания рассады подоконники, веранды, балконы. Желательно расставлять рассадные ящики на южной стороне, но часто здесь выбирать не приходится. Очень важно правильно рассчитать срок посева семян, чтобы рассада не переросла или не осталась недоросшей. Время посева огурцов на рассаду зависит от сроков ее высадки в открытый грунт или теплицу. К этому времени нужно получить рассаду оптимального возраста. Запоздалый посев приводит к задержке в развитии и вынужденному использованию не доросших для посадки растений, а излишне ранний — вытянувшихся. Принято высаживать 20-25-дневную рассаду в грунт после весенних заморозков, а последние возвратные холода в средней полосе России бывают и в начале июня — примерно до 8-10 числа. Если планируется посадка огурцов в пленочные теплицы или под хорошие укрывные материалы, то её начинают раньше — в середине мая. Значит, к посеву семян на рассаду следует приступать во второй-третьей декадах апреля.

Выбираем сорта и гибриды огурцов

Опытные огородники, конечно, уже выбрали для себя подходящие сорта или гибриды и запаслись семенами.

Сорт Посол от агрофирмы Гавриш

Если вы этого сделать не успели — несколько советов от агрономов компании «Гавриш»:

Тем, кто любит универсальные, безотказные в любых условиях огурцы (для засолки, маринования, потребления в свежем виде), следует обратить внимание на партенокарпические гибриды огурца, такие как 'F1 Лилипут', 'F1 Изумрудные серёжки', 'F1 Барабулька', 'F1 Гирлянда', 'F1 Зятёк', 'F1 Тёща', 'F1 Щедрик' — преимущественно женского типа цветения и с букетным формированием урожая. Партенокарпические, или самоопыляемые гибриды не требуют опылителей, формируют в каждом узле несколько завязей, более приспособлены к нашей «непредсказуемой» погоде и устойчивы к большинству заболеваний. О некоторых из них вы уже могли узнать из статьи Самые-самые: лучшие гибриды огурцов от агрофирмы «Гавриш».

Для любителей классических засолочных огурцов с темными шипами подойдут гибриды 'F1 Хуторок', 'F1 Посошок', 'F1 Погребок', 'F1 Посол', 'F1 Заначка' с высокой степенью насыщенности женскими цветками. Эти гибриды пригодны для выращивания в открытом грунте, имеют продолжительный период плодоношения и не подведут даже начинающих дачников.

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Готовим семена к посеву

После выбора сорта или гибрида для своего участка огородник должен обратить особое внимание на семена. Мы уже не раз говорили, что семена нужно приобретать в известных, солидных компаниях, чтобы в дальнейшем не было проблем с урожаем. Фирмы-производители гарантируют качество семенного материала и выводят на рынок только лучшие сорта и гибриды, не раз проверенные и получившие хорошие отзывы от покупателей.

Семена огурцов от компании Гавриш

В 1 г семян огурца — от 40 до 85 штук, в зависимости от сорта и класса семян. Перед посевом их необходимо отсортировать, отобрав крупные, полновесные, не травмированные. А щуплые, ломаные и уродливые — выбросить. Семена огурцов сохраняют всхожесть 6-8 лет, причём трех-четырехлетние семена наиболее урожайны. При посеве в домашних условиях семена можно прорастить, однако обработанные или инкрустированные семена (они бывают окрашены) нужно сеять сухими, а затем обильно полить.

Советы агронома

Дражированные семена огурца, перца, томата и других культур ни в коем случае нельзя замачивать, т.к. в период замачивания с них смывается инкрустация вместе с удобрениями, пестицидами, и после высева они остаются практически беззащитными перед возбудителями различных заболеваний и вредителями. Такие семена следует высевать сухими.

При замачивании семян в воде меняйте её через каждые 5-6 часов. Не держите семена в воде более 24 часов подряд!

При замачивании семян в марле, на фильтровальной бумаге постоянно следите за увлажнением этих материалов (ведь даже кратковременное и незначительное подсушивание приведет к гибели семян) и чаще промывайте в воде, дабы избежать сбраживания и не дать семенам заплесневеть.

Можно замачивать семена огурцов в новом препарате «Бактофит» (от корневых гнилей) на 3-6 часов с последующим просушиванием. Или на 2 часа в растворе «Алирин Б» + «Гамаир» — для борьбы с грибными заболеваниями.

Высеваем семена и ухаживаем за рассадой

Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому подготовленные семена сеют прямо в стаканы — торфоперегнойные, пластмассовые, из толстой пленки без дна — диаметром 8-10 см и такой же высоты, объёмом 0,5-0,8 л. Питательную смесь засыпают в горшки на 1 см ниже края. Ее можно приобрести в магазине или сделать самому. Применяют смеси следующих составов (в частях):

торф низинный — 5-7, перегной — 3;

перегной — 1, дерновая или огородная земля — 2;

торф — 5, перегной — 1, опилки — 1;

перегной — 4, дерновая земля — 2, опилки — 1;

торф — 6, дерновая или огородная земля — 1, перегной — 1, коровяк — 1;

низинный торф — 3, дерновая земля — 2, перепревший компост из домового мусора, растительных остатков и отходов — 4, древесные опилки или крупнозернистый песок — 1.

Вариантов почвенных смесей может быть много, у каждого дачника есть свой проверенный годами рецепт. Смесь поливают теплой водой, в центре стакана делают ямочку глубиной 1,5-2,0 см, сеют по 2 проросших или сухих семени и заделывают землей. После посева горшочки снова поливают водой, но осторожно, чтобы не вымыть семена. Накрывают пленкой и до появления всходов поддерживают температуру +25…+28°С. При появлении всходов снимают укрытие и снижают температуру до +18…+20°С. Необходимо знать следующее:

Оптимальная температура для прорастания семян равна +25°С. При более низкой температуре оболочка семени набухает и загнивает.

При посеве в прогретую до +20°С почву всходы появляются через 5 дней, до +15…+18°С — через 10 дней.

Во время выращивания рассады важно поддерживать температуру +20…+25°С днем и +18…+20°С — ночью. Разница между дневной и ночной температурами воздуха обеспечивает хорошее развитие корневой системы и стимулирует генеративное развитие растения.

Рассада огурцов в фазе семядольных листьев. Фото: Гавриш

За время выращивания рассады 1-2 раза подсыпают под растения землю или питательную смесь и проводят подкормки:

Первую — в период образования 2-го настоящего листа (5-10 г аммиачной селитры на 10 л воды).

Для повышения холодостойкости рассады перед посадкой следует провести вторую подкормку: 15-30 г сульфата калия и 40-60 г суперфосфата на 10 л воды.

Следует помнить, что полив огурцов холодной водой (ниже температуры почвы) приведёт к отмиранию корневых волосков и к гибели всего растения. Более крепкие и выносливые растения получаются при поливе рассады 0,15% раствором комплексных минеральных удобрений. Это не приведёт к «жированию» растений, наоборот, они получатся более компактными, крепкими, с активной корневой системой. Если возникла необходимость отодвинуть срок посадки на несколько дней, надо снизить температуру выращивания до +17…+18°С днём и +15…+16°С ночью. Кроме того, подсушите субстрат или полейте рассаду раствором удобрений более высокой концентрации (0,25-0,30%).

Защищаем рассаду огурцов от болезней

Рассада должна быть выровненной, что обеспечивает равномерность роста и развития растений после посадки. Слабые, уродливые растения, растения со слабой корневой системой выбраковывают. Стандартная рассада должна быть приземистой, с короткими междоузлиями, высотой 25-30 см, с 5-6 настоящими листьями темно-зеленого цвета и хорошо развитой корневой системой.

Советы агронома

В фазе 2-4 настоящих листьев проводим опрыскивание «Фармайодом» (2 мл на 10 л воды) и проливаем рассаду 0,15% раствором «Фитолавина» (15 мл на 10 л воды).

Повторные обработки «Фармайодом» (3 мл на 10 л воды) и «Фитолавином» (20 мл на 10 л воды) потребуются через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место.

За 5–7 дней до высадки растения начинают закаливать, вынося на открытый воздух (балкон) или проветривают помещение.

Высаживаем рассаду в грунт

С примерными сроками высадки рассады мы уже определились, здесь многое зависит от погодных условий и наличия укрытий для растений. Но прежде чем высадить рассаду, почву надо подготовить — внести в нее необходимые удобрения.

Советы агронома

Осенью вносим: 40-50 г/м² суперфосфата двойного, 20-30 г/м² сульфата калия, органические удобрения — 7-10 кг/м²;

Весной: органические удобрения в лунки (если не вносились осенью), азотные удобрения — 10-15 г/м², калийные и фосфорные — если не вносились осенью.

Еще один немаловажный момент предшествующий высадке рассады — транспортировка. Чтобы свести к минимуму потери во время перевозки, надо за день до нее прекратить поливы. Обводненность тканей станет меньше, растения будут более эластичными, менее хрупкими. Размещать рассаду в контейнере для перевозки (ящике, коробке) надо довольно плотно, чтобы рассада не двигалась свободно, не падала. Если во время перевозки холодно, в коробку можно поместить бутылку с горячей водой, которая обогреет растения, и обеспечить им дополнительное укрытие.

Выбираем схему посадки

Перед посадкой рассады первое, с чем нужно определиться на месте, — схема посадки. Выбор оптимальной густоты стояния очень важен. В необогреваемых теплицах рекомендуется высаживать до 3 растений на 1 м². Разместить их на грядке можно как в одну, так и в две строчки, при этом расстояние между строчками должно составлять около 40-50 см, а вот расстояние между растениями внутри строчки можно определить самому, исходя из площади теплицы.

Огурцы в теплице. Фото: Гавриш

Советы агронома

К примеру, в теплице площадью 20 м² при густоте посадки 3 шт. /м² размещается 60 растений. В теплице 2 грядки по два рядка — т. е. 4 строчки с растениями. Значит, в каждой располагается по 15 растений. Допустим, длина теплицы — 8 м, значит, расстояние между растениями в рядке получается около 50 см. Можно высаживать растения в соседних рядках в шахматном порядке, что облегчит уход и условия освещенности. На размеченных грядах стоит выкопать лунки под размер рассадной емкости. Если удобрения не были внесены заранее, то сейчас самое время исправить ситуацию, особенно это касается органики. Лунки надо хорошо пролить, но не заливать, так как в сильно увлажненных лунках растения плохо приживаются из-за недостатка кислорода. Посадка — очень ответственный момент, поскольку растения очень хрупкие. Если рассада растет в горшочке, то его надо аккуратно перевернуть и слегка постучать по дну, придерживая рассаду рукой. Это позволит вытащить растение с комом земли. Тянуть за макушку нельзя: в этом случае оборвутся либо корни, либо макушка. Рассаду следует расположить в лунке таким образом, чтобы земляной ком был чуть выше или на уровне с грядкой. Заглублять растения не стоит, даже если рассада перетянулась — в этом случае ее надо посадить под наклоном. Небольшое заглубление до 1-2 см допускается только у очень здоровой и крепкой рассады. После посадки даже в теплице может потребоваться защита от заморозков. Самый простой способ защитить неокрепшую рассаду — дополнительное укрытие. Однако можно использовать и другие виды обогрева: включать радиаторы, лампы накаливания — правда, они не всегда безопасны. Есть и другие, более оригинальные методы, когда овощеводы используют крупные камни и емкости с водой, нагретые в течение дня, а в некоторых случаях на дорожках размещают небольшие компостные кучи, которые выделяют тепло во время перепревания.

Советы агронома

Высаженная в открытый грунт рассада нуждается в защите от ветра. На хорошо удобренных почвах целесообразно выращивать огурцы вместе с другими раннеспелыми культурами — салатом, редисом, луком на перо, укропом на зелень. На одной грядке можно высадить кольраби или редис по краям, а ближе к центру — салат и рассаду огурцов. Таким образом создается благоприятный климат для огурцов, и можно собрать дополнительный урожай зеленных. Подобрать подходящие для таких посадок культуры вы можете в серии «Дуэт-Хорошие соседи» от компании «Гавриш».

Семена овощных культур из серии Дуэт-Хорошие соседи от компании Гавриш

Обо всех тонкостях выращивания наших любимых огурцов нельзя рассказать в одной статье. Наш совет огородникам — читать специальную литературу, следить за новинками и внимательно относиться к своим растениям. Хороших урожаев! Ирина Владимировна Липилина, кандидат сельскохозяйственных наук, агроном, группа компаний «Гавриш».