«Всю жизнь себе испортила»: боксерша, избившая школьницу, считает, что ее подставили

В Стерлитамаке разразился новый скандал. И опять — с участием подростков. На этот раз конфликт до масштабов уличной драки раздули молодые девочки. Все произошло возле торгового центра «Фабри»: охранник заметил на парковке толпу молодежи, в центре скопища молодая особа избивала другую. Мужчина исполнил служебный долг: выгнал всех на улицу и даже не подумал вызвать полицию.

Бой не на жизнь, а на смерть устроили 18-летняя Алина (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) и 15-летняя Таня.

После драки угодила в больницу

По словам Тани, агрессия знакомой застала ее врасплох. Девушка никак не ожидала, что словесная перепалка перерастет в драку.

— Алине не понравился мой тон, и она ударила меня по лицу. С ней были друзья, — рассказала пострадавшая. — Потом нас выгнали на улицу, и мы подошли к детской площадке. Там Алина снова начала бить меня по лицу.

Девушка пыталась убежать, но обидчица ловила ее за плечо. Подруги Тани безропотно наблюдали за зверством: отстоять девушку никто не решился.

— Дома я обо всем рассказала маме. Мы обратились в травмпункт, врачи зафиксировали побои и посоветовали лечь в больницу, — продолжает Таня.

Сейчас девушка в стационаре. Врачи выясняют, есть ли у нее сотрясение мозга.

Ушибы зафиксировали медики

«Меня подставили»

Тем временем обидчица Тани кусает локти. Алина говорит, что история с дракой началась намного раньше. Незадолго до дня икс к ней обратились подруги и попросили о помощи.

— Ко мне пришли девочки и рассказали, что Таня угрожала им и даже била. Одна из приятельниц встречается с бывшим парнем Тани, это, мол, и вызвало ее недовольство, — объясняет Алина.

За плечами Алины — 2,5 года занятий в секции по боксу. Только увлечение пришлось бросить из-за травмы. Но за себя девушка до сих пор постоять может, бывало, что и за обиженных заступалась.

— Вместе с этими девочками мы встретили Таню в «Фабри», и я попросила объяснений. В ответ она стала грубить, несмотря на то, что младше на три года, — продолжает Алина. — А после толкнула, и я рефлекторно стала защищаться.

По словам Алины, она не собиралась избивать школьницу. Только отвесила ей несколько пощечин. А после одумалась и попросила прощения.

— Позже выяснилось, что подруги подставили меня: у них был зуб на Таню, вот они и сочинили историю про издевательства, чтобы ее припугнуть. А я поверила! — сокрушается девушка.

Позднее раскаяние

На следующий день после драки Алина позвонила Тане и рассказала, что раскаивается в своем поступке. Школьница ответила, что до суда доводить дело не хочет, но ее мама непреклонна.

— Мама Тани угрожала мне расправой, моих извинений и слышать не хочет. А я плачу — всю жизнь себе испортила, — рыдает девушка.

МВД по Башкирии рассказали, что сообщение о происшествии получили.

— Нам поступило сообщение из травмпункта, — рассказали в ведомстве. — Проверяем.