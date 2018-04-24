Реставратор куполов из Коломны: не витать в облаках и любоваться видами

К мастеру обращаются и представители РПЦ , и сами жители с просьбой помочь возродить храмы. О том, сколько весит церковный купол, как проходят работы на высоте облаков и какие виды оттуда открываются, мастер рассказал корреспонденту РИАМО

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Воскресная школа и первый храм

Как признается 29-летний Григорий, он всегда был поклонником архитектуры, но работу по душе ему удалось найти не сразу. Сначала отучился на менеджера, несколько лет проработал в области рекламы.

Творчество началось, когда он познакомился с отцом друга, который занимался реставрацией церковных куполов еще с конца 80-х годов прошлого века. Григорию захотелось вникнуть в тонкости ремесла и посвятить себя этой сложной и интересной работе.

«Реставраторы могут получить высшее образование, но вот с такой узкой специализацией дело обстоит непросто. Даже на кровельщика и жестянщика особо нигде не учат. Пришлось брать в руки инструменты и наверстывать самому», — рассказывает Григорий.

Первой большой работой стала кровля воскресной школы в родной Коломне, а затем реставрация куполов храма Рождества Христова в деревне Гололобово, после чего мастер окончательно убедился, что нашел свое призвание.

Сейчас на его счету уже 14 законченных объектов в Подмосковье. Среди них Церковь Николая Чудотворца в Коломенском районе и Рождественский храм в деревне Пронюхлово 16 века.

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Сам себе дизайнер

По слова Григория, некоторые храмы десятилетиями стоят в полуразрушенном состоянии, и каков был их первоначальный вид, выяснить довольно сложно. Чтобы воссоздать оригинальный купол, порой приходится обходить всю деревню, спрашивать старожилов, искать сохранившиеся старые фотографии или обращаться к церковным архивам, где иногда можно найти чертежи.

Если все архивные данные канули в лету, реставратор самостоятельно разрабатывает дизайн и рисует эскиз, который необходимо утвердить у батюшки.

Есть определенные правила церковного строительства, в соответствии с которыми и происходит реставрация.

«Граненый купол не везде будет хорошо смотреться, а у деревянных храмов купола выкладываются только деревом. По церковным традициям большое значение играет и цвет. Тот же храм Вознесения должен быть белого цвета, а храм Троицы — зеленого» — объясняет мастер.

После того, как эскиз утвержден, на его основе делается чертеж и начинается работа.

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Как рождается купол

Чаще всего храмы разрушаются из-за влаги и перепадов температуры, поэтому в первую очередь необходимо обнести всю площадь церкви строительными лесами и расчистить ее лопатой от земляных насыпей и каменной крошки, а иногда и разрушить, чтобы перестроить, рассказывает Григорий. Бывает, что на эту работу уходит месяц, особенно, если приходится переделывать все за неумелыми мастерами, которые работают спустя рукава, отмечает он.

Затем делается вычинка фасада храма твердым кирпичом, что бывает непросто, учитывая большое количество сводов и пилястр. Это самая тяжелая часть работы, ведь строительные материалы приходится поднимать наверх вручную через веревочный блок.

Чтобы возвести купол, сначала необходимо сделать для него деревянный каркас из досок с помощью самых простых инструментов, таких как топор, молоток и ножовка, а затем пропитать специальным раствором, который защищает древесину от грибка и плесени.

Внизу на больших столах раскраивают из металла детали для облицовки, которые гнутся с помощью листогибочного станка, чтобы придать им шарообразную форму, после чего ими покрывается готовая деревянная основа.

В качестве материала для куполов в основном используется оцинкованное железо, которое можно покрасить в любой цвет с помощью автоэмальных красок, а также нитрит титана золотистого цвета или самый дорогой и прочный материал — медь.

На каждый купол уходит около 500 килограммов металла, при этом остается порядка 30% отходов, которые затем сдаются на металлолом.

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На высоте 50 метров

По словам Григория, каждый проект для него — особенный, неповторимый, а самое интересное в этой работе — результат и возможность работать буквально на высоте облаков.

Самый высокий объект, на котором мастер вел работы, — Благовещенский храм в деревне Клин-Бельдин Зарайского района, высота которого достигает 50 метров.

Конечно, работая в таких сложных условиях, Григорий не забывает о технике безопасности. Весь материал, который используется, должен быть аккуратно зафиксирован, чтобы не споткнуться. Также реставрацию не стоит вести в плохую погоду, при грозе и пр. Помимо опасности для жизни, дождь может размыть фрески, которыми расписаны внутренние стены храма, отмечает реставратор.

А главное в работе — это надежная команда, которая всегда подстрахует. Сейчас Григорий трудится с напарником, а в ближайшее время планирует собрать команду из 30 человек, которая сможет делать реставрацию всего храма, включая внутренние работы и роспись икон.

Также в планах у Григория — поэкспериментировать с формой, материалами и цветом, а затем попробовать себя в восстановлении исторической архитектуры.

Среди его любимых объектов — древние замки, оригинальные башни и морские маяки.

«Опыт в таком деле, как реставрация, никогда лишним не будет, поэтому нужно все время учиться и быть открытым для новых знаний, а главное — все делать на совесть», — говорит мастер.

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