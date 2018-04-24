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«Не собираюсь изнурять себя голодом»: Виктория Макарская призналась, что весит больше 75 килограммов
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«Не собираюсь изнурять себя голодом»: Виктория Макарская призналась, что весит больше 75 килограммов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Мама двоих детей и артистка Виктория Макарская подняла тему похудения, признавшись, что не собирается следовать навязанным стандартам и морить себя диетами, чтобы увидеть заветные цифры на весах. Более того, звезда открыто сообщила о своем весе, акцентировав внимание, что полностью им довольна.
Певица Виктория Макарская зачастую восхищает поклонников своей стройной фигурой и цветущим видом. Родив двоих детей, звезда продолжает изумительно выглядеть в платьях, и многие даже не подозревали, что артистка — ярая противница диет и похудений, а обнародование веса, значение которого перевалило за 75 килограммов, и вовсе поразило.
Неожиданно для всех Виктория подняла больную тему многих женщин — вес, и сделала сенсационное заявление, что после родов просто сменила гардероб, не предпринимая попыток вернуться в свои формы «до». И сейчас артистка совершенно спокойно смотрит на отметку весов, поскольку программа похудения не входит в планы звезды. «Сейчас мой вес — 78 кг. И у меня нет комплексов по этому поводу, я здоровая мама, чувствую себя превосходно, не собираюсь изнурять себя голодом и терпеть не могу качалки и тренажёры», — призналась Виктория, шокировав своих поклонников.
Стоит отметить, что, глядя на певицу, сложно и предположить, что она и в самом деле столько весит. А потому публика сети принялась шутить по поводу действительно тяжелой кости, и также отвесила немало комплиментов грамотному гардеробу, который украшает звезду, скрывая все лишние от критических взоров. «Виктория, какой у вас рост? Пышкой вас язык не поворачивается назвать. Вы очень хорошо выглядите!» «Просто стиль Виктории не вписывается в общепринятые стандарты красоты. Ни тебе декольте, ни мини юбки, ни зазывных поз. Красивая, стильная, очень душевная и добрая женщина!» «Вот уж спасибо, вы молодец, спасибо за фото и пост» «Вика, спасибо за Ваши 78 кг. Просто бесконечные переживания, что я толстая. А оказывается, всё зависит от того, как к этому относиться! Спасибо Вам огромное!» «Надо же, глядя на вас, никогда бы не подумала»
К слову, несмотря на нежелание похудеть, Виктория заботится о своей внешности и дает советы другим женщинам держаться подальше от холодильников, особенно в темное время суток. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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