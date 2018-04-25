Металлическая сетка вокруг стадиона была разорвана в клочья: как погиб первоклассник 171-й школы

В Екатеринбурге продолжаются разбирательства после смерти первоклассника из школы № 171. Мальчик упал и напоролся головой на штырь, когда гулял рядом со школьным стадионом. Это произошло 17 апреля, неделю врачи боролись за жизнь ребёнка, но не смогли его спасти.

Накануне директор школы Светлана Деменёва, показывая место происшествия, не стала вдаваться в подробности смертельного случая. На вопрос, откуда на территории школы могла взяться арматура (изначально была версия, что её оставили строители), Деменёва посоветовала обращаться в Следственный комитет.

Отчим погибшего первоклассника Иллерий рассказал E1.RU, что после похорон он и его жена подадут в суд на руководство школы. Иллерий считает, что причиной гибели Димы (имя ребёнка изменено. — Прим. ред.) стал не бесхозный строительный мусор, а отвратительное состояние забора, ограждающего школьный стадион. По версии Иллерия, ребёнок напоролся на прут, который торчал в том месте, где ограда была разорвана.

— Дима там лежал, в промежутке между забором и лесенками, — сказал отчим. — Ему попал в голову штырь от этого зелёного забора! Чтобы пройти мимо этого разрыва в ограде, взрослому человеку пришлось бы его перешагнуть или проще — запрыгнуть на лесенку и обойти. А пацану метр ростом — никак.

Аналогичной версии придерживаются и в строительной организации, которая занималась обустройством стадиона. После ЧП её работники выезжали на осмотр места происшествия.

— В СМИ говорили, что была арматура, но мы выехали и увидели, что там не было никакой забытой строителями арматуры, — рассказал E1.RU начальник участка ООО «Гранд-строй» Андрей Баженов. — 99,9 процентов, что ребёнок налетел на забор, потому что не на что там больше! Не было там никакого строительного мусора. Мы, строители, такие вещи сразу же пресекаем. После завершения работ арматуры никакой не оставляем.

По мнению Баженова, разрывы в заборе не говорят о том, что строители сделали слишком хлипкую ограду. Он считает, что бреши образовались от сильных ударов мячами, а впоследствии детвора сделала разрывы ещё больше.

В департаменте образования сейчас выясняют, кто должен был отвечать за состояние забора вокруг стадиона. Дело в том, что он находится между двумя школами — 171-й и 48-й. В школе № 171 сегодня заверили, что спортивный объект не входит в зону их ответственности.

— Нет, забор не состоит на балансе нашей школы, — сказала E1.RU директор Светлана Деменёва. — Инвентаризацию проходим не мы. Это спортивное оборудование. Инвентаризацию проходит 48-я школа.

С руководством школы № 48 переговорить не удалось: утром там сказали, что директор обходит школу, а после обеда — что она в отпуске.

— Мне известно, что это неделимый участок для двух школ № 171 и 48, то есть это общий участок, — сказал один из сотрудников.

Родителей погибшего первоклассника волнуют не юридические тонкости: они удивляются, почему на разорванную ограду никто не обращал внимания, хотя острые прутья представляли собой угрозу на территории, где ежедневно ходят сотни детей. Ученики 171-й школы утверждают, что в последнее время спортивный инвентарь портили с завидным постоянством.

— Забор ломают цыгане из находящегося рядом посёлка, — рассказал старшеклассник. — Его чинят всё время, а люди — портят! Я считаю, что директора не виноваты. Каждый месяц проводится обход территории школы — так как я сам учусь, я всё это знаю.

Пока Следственный комитет не обнародовал видеозапись падения Димы. Со слов отчима, которому разрешили посмотреть камеры наблюдения, мальчик бежал вместе с одним из сверстников и просто резко упал. Иллерий также отметил, что качество видео и угол, под которым оно было снято, не дают полной картины произошедшего.

— Я этот момент видел. Бежал один парень в тёмной шапке и споткнулся. Потом прибежал наш сын и упал. После этого началась суета, — сказал мужчина.

Изначально родители даже не предполагали, что Дима получил настолько серьёзную травму. Иллерий сначала подумал, что ребёнок просто рассёк себе бровь. Но штырь прошёл в голову на 9 сантиметров вглубь.

— Мне жена позже позвонила и сказала, что врачи не понимают, что с Димой, — вспоминает он. — У него отказала рука и нога. Я понял, что «подбито» полушарие мозга. Диму ввели в искусственную кому. Собирались делать трепанацию, если поднимется давление. Но ничего не помогло.

В департаменте образования отметили, что руководство школы № 171 оказывает полное содействие следствию и родителям погибшего первоклассника.