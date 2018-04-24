Кем вы хотели быть в 10 лет? Как понять, что вы выбрали правильную карьеру

Карьера — это как поезд со множеством промежуточных станций. Но ведь поезда бывают и прямые. Какие сигналы надо уловить вовремя, чтобы не тратить время на работу, которая не нравится? Основатель сервиса Hootsuite Райан Холмс поделился с FastCompany своими соображениями насчет правильного выбора карьеры. Оказывается, нужно просто почаще общаться со своим внутренним Я.

— Я не сразу нашел свой карьерный путь. Я был то студентом-экономистом, то разносчиком пиццы, то разработчиком программного обеспечения, то предпринимателем. Я довольно быстро понял, что нет смысла держаться за работу, которая тебя не удовлетворяет. Осознать то, что вам не нравится — это уже половина успеха, но другая половина состоит из более тонких сигналов, которые стоит прочувствовать.

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей и лишних телодвижений.

1. В 10 лет вы были бы довольны этой работой

Когда я был в 5 классе, я написал письмо Ричарду Гэрриотту , разработчику видеоигр классической серии Ultima, в котором говорилось, что, когда вырасту, я хотел бы создавать компьютерные игры, как и он. (Я так и не получил ответа, но это не главное.) Я забросил эту идею, воспринимая ее лишь как детскую фантазию, и много лет спустя получил бизнес-образование. Мне понадобилось почти десять лет, чтобы найти дорогу назад к технологиям, компьютерам и тому, что я любил в детстве.

Я думаю, что у всех нас с самого раннего детства есть инстинктивное знание о том, чем мы должны заниматься. Эти «детские» устремления редко принимают во внимание деньги — они рождаются из чистой страсти и удовольствия.

Уважайте эти ранние мечты, а не сбрасывайте их со счетов. Я не говорю, что вы должны в буквальном смысле стать ниндзя, поп-дивой или динозавром. Но в этих 10-летних фантазиях, вероятно, можно найти карту вашего будущего, если вы захотите ее прочитать.

2. Люди всегда говорили, что вы добьетесь в этом деле успеха

Я помню компьютерные занятия, необходимые для моей бизнес-программы, которую я изучал на первом курсе университета. Я потратил бесчисленные часы на программирование. Инструктор заметил мой энтузиазм и предложил мне сменить специализацию. Я не послушал. Для меня степень по бизнесу была билетом в «настоящую» карьеру.

Оглядываясь назад, я вспоминаю много таких моментов, когда учителя, семья и друзья пытались указать мне на очевидное. Сегодня я гораздо более склонен доверять мудрости толпы. Окружающие люди часто видят устремления и потенциал и недостатки, которые по какой-либо причине вы не хотите или не можете увидеть в себе сами.

3. Здесь все сходится

Заманчиво говорить, что у всех нас есть одна настоящая страсть или призвание, и если вы ее найдете — будь то написание романов, управление гоночными автомобилями или запуск компаний, — вы будете обеспечены на всю жизнь. Но чем старше я становлюсь, тем меньше я в это верю. У большинства людей личность довольно многогранна, то есть существует много вещей, которые могут принести им удовлетворение.

Это хорошо. Лично я получаю удовольствие от предпринимательства, технологий и этого небольшого притока адреналина, который происходит при преодолении персональных ограничений. Я думаю, что лучшие рабочие места — это своего рода «золотая середина», где сходятся все эти страсти.

4. Дело не в деньгах

Когда мне было ближе к 30 годам, я взялся за изучение PHP и MySQL и устроился на работу в интернет-компанию. Шесть месяцев спустя технологический пузырь лопнул, оставив меня без работы. Но я любил то, что делал, поэтому и ухватился за это. В конце концов я открыл свое собственное агентство прямо в квартире — просто чтобы держаться на плаву.

Но настоящая страсть заразна. Она привлекает клиентов. Она привлекает сотрудников. Она привлекает сторонников и инвесторов. Через несколько лет мое агентство выросло до более чем 20 сотрудников. Именно тогда мы разработали Hootsuite для одновременного мониторинга нескольких социальных сетей. Внезапно у нас появились тысячи пользователей, потом миллионы. За несколько лет компания выросла до сотен сотрудников.

Я не хочу упрощать этот опыт, но я хочу сказать следующее: работа, которую вы действительно любите, может создать свой собственный импульс. Награда — денежная или иная — придет, если вы с самого начала вкладываете свое сердце, а не просто гонитесь за заработком.

5. Вы чувствуете, будто дело вам не по зубам, но не сдаетесь

Нет, я не имею в виду, что вы стоите на краю выгорания — это, вероятно, как раз признак того, что вы ошиблись с выбором карьеры. Я о противоположном: вы ощущаете регулярные вызовы, иногда чувствуете себя откровенно выбитыми из колеи работой, которую делаете, но это вас не останавливает.

Я помню, как впервые убедил крупных инвесторов посетить Hootsuite. После дня презентаций мы пошли обедать. Я как ни в чем ни бывало наблюдал, как они заказывали самые дорогие блюда в меню. В конце вечера, к моему ужасу, они оставили меня со счетом в руках. Я посмеиваюсь, понимая, как мало я тогда знал о бизнесе. С того момента как моя компания стала быстро расти, увеличиваясь на десятки сотрудников в месяц, мне приходилось непросто. Инвесторы, масштабирование глобальной команды по продажам, наем топ-менеджеров, переговоры о миллионных контрактах — все это было для меня совершенно новым. Но хоть это было ужасно сложно, это было еще и захватывающе. Я должен был пойти ко дну, но что удивительно, этого не случилось.

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