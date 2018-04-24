Японец подкидывал порножурналы понравившейся ему девушке

Когда человек влюблен, он постоянно делает какие-то глупости. Кто-то несет несусветную чушь во время знакомства, кто-то ведет себя по-идиотски в попытке впечатлить девушку. Кто-то подкидывает порножурналы объекту обожания. Что? А, все правильно: порножурналы. Именно такой путь к сердцу понравившейся девушки выбрал 27-летний японец. С января по март он трижды подкидывал японский эквивалент «Hustler» в корзину велосипеда 19-летней студентки. Он целый день преследовал свою жертву и делал свое грязное дело под покровом ночи, когда никто не видел. Велосипед стоял на стоянке, поэтому проникать в дом не пришлось. В один из журналов он даже вложил признание о том, что влюбился в нее с первого взгляда. Удивительно, но девушка не оценила нагих девиц. Как оказалось, даже для странной и извращенной Японии с ее своеобразной любовью и телевизионными шоу подобное поведение выглядит ненормальным. В начале этой недели парня вычислили и арестовали. Теперь несчастному Ромео почему-то грозит обвинение в домогательстве. Обвиняемый утверждает, что у него не хватало храбрости подойти и познакомиться. Таким образом он пытался намекнуть, что любит ее. Уважаемые хикканы, запомните: начинать знакомство с порно — не самое лучшее решение. Любая эротика уместна только в сформировавшихся отношениях.