Оксана Федорова рассказала о своих многочисленных питомцах

Известная телеведущая Оксана Федорова удивила поклонников, перечислив всех питомцев, что живут у нее дома. В своем Инстаграме звезда подробно рассказала о каждом любимце и о том, как им всем удается успешно уживаться вместе.

Оксана не скрывает свою любовь к животным, но количество и разнообразие ее домашних питомцев и правда оказалось удивительным. Компаньонами телеведущей являются пять собак, две кошки, черепаха, попугай и хамелеон. Также ее семья выращивает бабочек и разводит рыбок. Федорова заверила, что все любимцы прекрасно уживаются друг с другом и, главное, с двумя ее маленькими детьми: 6-летним Федей и 4-летней Лизой. Оксана рассказала, что одна из их собак появилась в доме совершенно случайно. Супруг телеведущей нашел сбитое животное на дороге, а после забрал к себе и долго выхаживал. А для собак породы ши-тцу, которые отличаются своим маленьким размером, семья выделила даже отдельную комнату, где они теперь и обитают.

Конечно же, не обходится и без непредвиденных ситуаций, но и из них Оксана старается сделать уроки на будущее. «Один раз попугай даже укусил Федю за палец. Я его предупреждала, что пальцы в клетку засовывать нельзя, а он не послушался и доигрался. Было столько слез, зато теперь никто не сует ему пальцы в клетку.» Подписчики Федоровой были впечатлены тем, как ей удается ухаживать за всем этим домашним зоопарком. Некоторые признались, что с трудом справляются даже с одним-двумя питомцами и не представляют, как можно содержать еще больше животных. Впрочем, многие отметили, что характер любимцев часто зависит от вложенных в воспитание сил. А значит Оксана и ее семья и правда отличные хозяева.

«У нас только один кот, но такой бандит, что я не представляю как бы я справлялась с этим безумством, если бы их было хотя бы двое, вы молодец!» «Очень здорово, что у вас так много животных! Полезно для воспитания ответственности у детей. У нас тоже собаки и кошки в семье.» «Дорогая Оксана, Вы с мужем замечательные люди, вы так любите животных! И ваши детки, видя положительный пример родителей, вырастут добрыми, хорошими людьми! Вы молодцы!» «Человек, который любит животных, не может быть плохим по определению! Уважаю!»

А не так давно Оксана Федорова посетила с детьми музыкальный ресторан, откуда опубликовала несколько редких совместных снимков. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!