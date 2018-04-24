В Пскове стартовал национальный проект «СМСмаме»

Национальный проект «СМСмаме» начал работу в Псковской области. Об этом сообщил главный врач Детской областной клинической больницы Аркадий Гохман во вторник, 24 апреля, на совещании с представителями медицинских организаций Псковской области под руководством председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Суть проекта «СМСмаме» заключается в получении беременными женщинами и мамами с детьми до года полезной информации посредством смс, бесплатных мессенджеров и социальных сетей. Женщина выбирает удобный способ связи и время прихода сообщений. Несколько раз в неделю молодым мамам рассказывается о развитии ребенка в соответствии со сроком беременности и возрастом малыша, а также о здоровом питании, грудном вскармливании и социальной защите и поддержке молодых мам: трудовых правах беременных, пособиях и компенсациях, программе материнского капитала и других. Информация передается в виде текстов, роликов, инфографики.

«Сегодня в интернете много разной, но не всегда достоверной и полезной информации, которой часто пользуются беременные женщины и молодые мамы. Содержание этой программы разработано экспертами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации , а также психологами и лингвистами. Проект не несет коммерческого характера. Его реализует фонд содействия национальным проектам в области общественного здравоохранения «Здоровье и развитие» по согласованию с Минздравом», — пояснил Аркадий Гохман.

Чтобы стать участником проекта, достаточно зарегистрироваться на сайте smsmame.ru или отправить со своего мобильного телефона смс со словом «мама» на номер 5253. В настоящее время в проекте участвуют более 2,5 млн женщин из разных уголков России.