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Это же бубль-гум: Кроссовки из жвачки скоро поступят в продажу
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Это же бубль-гум: Кроссовки из жвачки скоро поступят в продажу 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Необычный проект представили компании Explicit Wear и компания Gumdrop — первые в мире кроссовки, сделанные из переработанной жевательной резинки. Обувь получила название Gumshoe. Сама жвачка использовалась для создания подошвы: её содержание в компонентах изготовления составляет 20%. Для создания четырёх пар кроссовок тратится около 1 кг резинки.
«Мы обнаружили, что жевательная резинка сделана из синтетического каучука. Разрушив эти соединения, мы смогли создать новый тип резинки», — отметила Анна Буллус, управляющий директор и дизайнер Gumdrop.
Как заявили в компании, около 1,5 млн кг жевательной резинки ежегодно выбрасывается на улицы Амстердама, и на её уборку властям приходится тратить миллионы долларов. Именно поэтому авторы решились на такой проект.
Кроссовки будут доступны в двух цветах: розовом и красно-чёрном. Обувь из жвачки поступит в продажу в июне, а их стоимость составит 190 евро.
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