В Амстердаме создали кроссовки из жвачки

Популярные нидерландские компании Gumdrop, Explicit Wear и Iamsterdam заявили о выпуске необычных кроссовок, в которых подошва сделана из переработанной жевательной резинки. Такой подход не только удешевил процесс создания обуви, но и очистил улицы Амстердама от мусора.

Представители компаний провели исследование, в ходе которого выяснилось, что ежегодно на улицы Амстердама выбрасывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки, и власти города тратят огромные средства на уборку территорий.

Нидерландские изобретатели решили сэкономить деньги городу, повторно используя жевательную резинку для создания кроссовок.

Дело в том, что синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, можно переплавить и создать практически любую форму, например, форму подошвы. По качеству и внешнему виду переработанная жвачка ничем не уступает обычному каучуку, из которого изготавливают обувь, мячи и шины.

У компаний получилось создать необычные кроссовки — подошву сделали из жвачки, а верхнюю часть обуви из кожи. Внешне кроссовки ничем не отличаются от обычной спортивной обуви.

На производство четырех пар кроссовок у нас ушло около килограмма жевательной резинки, поделились производители.

Первые пары поступят в продажу в июне 2018 года. Их стоимость будет 190 евро (14 000 рублей). Кроссовки будут доступны в двух цветах: розовом и черно-красном.