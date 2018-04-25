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В Амстердаме создали кроссовки из жвачки
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В Амстердаме создали кроссовки из жвачки 

Ридус 24 минуты назад
Фото: mobiguru.ru
Популярные нидерландские компании Gumdrop, Explicit Wear и Iamsterdam заявили о выпуске необычных кроссовок, в которых подошва сделана из переработанной жевательной резинки. Такой подход не только удешевил процесс создания обуви, но и очистил улицы Амстердама от мусора.
Представители компаний провели исследование, в ходе которого выяснилось, что ежегодно на улицы Амстердама выбрасывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки, и власти города тратят огромные средства на уборку территорий.
Нидерландские изобретатели решили сэкономить деньги городу, повторно используя жевательную резинку для создания кроссовок.
Дело в том, что синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, можно переплавить и создать практически любую форму, например, форму подошвы. По качеству и внешнему виду переработанная жвачка ничем не уступает обычному каучуку, из которого изготавливают обувь, мячи и шины.
У компаний получилось создать необычные кроссовки — подошву сделали из жвачки, а верхнюю часть обуви из кожи. Внешне кроссовки ничем не отличаются от обычной спортивной обуви.
На производство четырех пар кроссовок у нас ушло около килограмма жевательной резинки, поделились производители.
Первые пары поступят в продажу в июне 2018 года. Их стоимость будет 190 евро (14 000 рублей). Кроссовки будут доступны в двух цветах: розовом и черно-красном.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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