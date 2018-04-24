Дарья Мельникова и Артур Смольянинов: он расточителен, она

«Антенна» обратилась к специалистам, чтобы больше узнать о супружеской паре.

Специалист по именам

— Дарья в переводе с древнеперсидского — «победительница», Алексеевна — «защитница». Артур в переводе с кельтского — «мужественный», а Сергеевич — «многогранный, величественный». Оба — обладатели сложных характеров. Дарья от рождения эксцентрична, темпераментна, временами и вовсе теряет самоконтроль. С трудом признает вину. При внешней эмоциональности не всегда говорит близким теплые слова. Не знает, как показать нежность и ласку. Мужа любит, бывает ревнивой.

Артур — победитель по жизни. О таких, как он, говорят «Мужчина с большой буквы». Не сюсюкается. Уравновешенный, может сгладить ссору. Вдумчивый — сначала думает, потом делает. Если что его и может вывести из себя, то это несправедливость по отношению к нему. Хороший отец. Но ввиду занятости (профессиональная реализация для него очень важна) может это не часто демонстрировать. У Артура сильнее развиты лидерские качества, однако он не стремится подавить Дашу или устроить дома патриархат. В жене видит личность, она ему интересна. Но ему может не хватать ласки с ее стороны, а для него такие проявления чувств важны.

Нумеролог

Ольга Перцева:

Даты рождения: Даша: 9.02.1992 и Артур: 27.10.1983

— В паре Артура и Дарьи много противоречий. Но в то же время они еще и дополняют друг друга. Артур жизнерадостный, открытый, но при этом крайне доверчивый человек. Дарья — полная ему противоположность: видит всех насквозь, продумывает свои поступки, редко допускает ошибки и с усердием критикует всех, в том числе и Артура. Он же критику не принимает, и это одна из самых частых причин их конфликтов.

Но в то же время Артур расточителен, а Дарья экономна. Благодаря сильному везению мужа поступает много возможностей, которые без присутствия Даши были бы не реализованы.

У супруги бывают творческие кризисы, у Артура поток идей не иссякнет долго, поэтому он сможет стать для нее их донором. Дарья склонна к унынию, и тут снова ей на помощь приходит муж, который в целом живет по принципу «жизнь прекрасна, что бы ни было».

В паре есть конфликт энергий, и споры могут возникать без причин. Партнеры попросту съедают пространство друг друга — для двоих им слишком мало места. Из-за частых гастролей они редко это чувствуют.

Кстати, Артуру с его склонностью к авантюрам как раз нужна была расчетливая жена, которая поддержит дельным советом.

Экстрасенс

A post shared by Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) on Jan 7, 2018 at 9:07am PST Николь Кузнецова , финалист «Битвы экстрасенсов»:

— Артур и Дарья, будучи противоположностями, прекрасно дополняют друг друга. В этом союзе все держится на Дарье, и именно от ее желания зависит брак, а также будет ли союз долгим и благополучным. Наступит время, когда Артур будет просить жену сохранить отношения, хотя сейчас не всегда ими дорожит. Он это и не признает, Артур зависит от жены сильнее. Дарья же — более самодостаточный человек, но и ей Артура уже не заменит никто. Их история будет знать много кризисов, но благодаря мудрости супруги имеет самые высокие шансы завершиться золотой свадьбой. Главное — не разучиться прощать. Также у них будут еще дети.

Графолог

Автограф Артура Смольянинова

Лариса Дрыгваль, кандидат психологических наук, графолог, руководитель Центра изучения почерка представительства Института графоанализа Инессы Гольдберг:

Артур Смольянинов

— Почерк живой и достаточно гибкий. Человек подвижный, активный, любит перемещения, новые впечатления, знакомства, встречи. Сочетание округлых и угловатых букв при прямом наклоне показывает натуру эмоциональную, впечатлительную, но способную контролировать свои эмоции.

При внешне спокойном поведении внутренне он может испытывать целую гамму чувств. Артуру свойственны некоторое самолюбование и даже позерство, но все это не переходит границы разумного, позволяет реализовывать эти особенности характера в своей профессии. Его подпись несколько отличается от почерка: в ней выражена верхняя петля, есть два импульсивных росчерка. Подпись — наше проявление на публике. И здесь он позволяет себе быть более эксцентричным, резким, импульсивным, тогда как в жизни проявляет больше расчетливости и осторожности.

Автограф Дарьи Мельниковой

Дарья Мельникова

— Почерк медленный, с акцентом на выписывание букв, их украшательство, что отражает склонность человека к эстетике, внешнему и красиво оформленному виду. Такой человек умеет произвести впечатление. Она много внимания уделяется своему имиджу, презентации. Интересы и способности направлены на области искусства: дизайн, танцы, художественное творчество и даже операторское мастерство, фотографию. Буквы при этом узкие, крупные, раздельные, в сочетании с прямым наклоном показывают человека сдержанного, мало проявляющего свои истинные чувства. Она скрытная, продумывающая свои поступки заранее. Начальные петли в буквах «М» отражают опору на прошлый опыт, тесную связь с мамой, близкими людьми. И в целом ей нужна опора на любящих ее людей, она ценит стабильность, постоянство, надежность. Осторожно и взвешенно принимает решения.

Звездные пары, которые потрясли соцсети новостью о разрыве

Топ-25: самые красивые свадьбы знаменитостей

Читайте также: