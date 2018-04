Дарья Мельникова и Артур Смольянинов: он расточителен, она 

«Антенна» обратилась к специалистам, чтобы больше узнать о супружеской паре.

Специалист по именам

— Дарья в переводе с древнеперсидского — «победительница», Алексеевна — «защитница». Артур в переводе с кельтского — «мужественный», а Сергеевич — «многогранный, величественный». Оба — обладатели сложных характеров. Дарья от рождения эксцентрична, темпераментна, временами и вовсе теряет самоконтроль. С трудом признает вину. При внешней эмоциональности не всегда говорит близким теплые слова. Не знает, как показать нежность и ласку. Мужа любит, бывает ревнивой.

Артур — победитель по жизни. О таких, как он, говорят «Мужчина с большой буквы». Не сюсюкается. Уравновешенный, может сгладить ссору. Вдумчивый — сначала думает, потом делает. Если что его и может вывести из себя, то это несправедливость по отношению к нему. Хороший отец. Но ввиду занятости (профессиональная реализация для него очень важна) может это не часто демонстрировать. У Артура сильнее развиты лидерские качества, однако он не стремится подавить Дашу или устроить дома патриархат. В жене видит личность, она ему интересна. Но ему может не хватать ласки с ее стороны, а для него такие проявления чувств важны.

Нумеролог

Ольга Перцева:

Даты рождения: Даша: 9.02.1992 и Артур: 27.10.1983

— В паре Артура и Дарьи много противоречий. Но в то же время они еще и дополняют друг друга. Артур жизнерадостный, открытый, но при этом крайне доверчивый человек. Дарья — полная ему противоположность: видит всех насквозь, продумывает свои поступки, редко допускает ошибки и с усердием критикует всех, в том числе и Артура. Он же критику не принимает, и это одна из самых частых причин их конфликтов.

Но в то же время Артур расточителен, а Дарья экономна. Благодаря сильному везению мужа поступает много возможностей, которые без присутствия Даши были бы не реализованы.

У супруги бывают творческие кризисы, у Артура поток идей не иссякнет долго, поэтому он сможет стать для нее их донором. Дарья склонна к унынию, и тут снова ей на помощь приходит муж, который в целом живет по принципу «жизнь прекрасна, что бы ни было».

В паре есть конфликт энергий, и споры могут возникать без причин. Партнеры попросту съедают пространство друг друга — для двоих им слишком мало места. Из-за частых гастролей они редко это чувствуют.

Кстати, Артуру с его склонностью к авантюрам как раз нужна была расчетливая жена, которая поддержит дельным советом.

Экстрасенс

Николь Кузнецова , финалист «Битвы экстрасенсов»: