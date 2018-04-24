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Британская сеть кофеен полностью отказалась от одноразовых стаканов
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Британская сеть кофеен полностью отказалась от одноразовых стаканов 

Мир24 49 минут назад
Британская сеть кофеен Boston Tea Party полностью отказалась от использования одноразовых стаканов из соображений заботы об окружающей среде, говорится в сообщении компании.
«С 1 июня Boston Tea Party запрещает использование в наших кафе одноразовых кофейных стаканов. Теперь вам придется приносить собственный стакан. Мы договорились с ребятами из Ecoffee и будем по субсидированной цене продавать их стаканы, а если вы просто забыли свой, мы можем дать вам стакан напрокат», — рассказали представители Boston Tea Party.
Напомним, сейчас в Великобритании проходит масштабная кампания по сокращению объемов использования одноразовой пластиковой посуды. Так, сеть супермаркетов Waitrose объявила, что откажется от использования пластиковых стаканов с осени.
Несколько дней назад правительство пообещало выделить более 61 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с загрязнением окружающей среды и заявило о готовности полностью запретить в Англии продажу пластиковых соломинок для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой.
В конце прошлого года американская кофейная корпорация Starbucks заявила, что собирается нанять на работу 10 тысяч беженцев по всему миру.
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