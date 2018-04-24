Британская сеть кофеен полностью отказалась от одноразовых стаканов

Британская сеть кофеен Boston Tea Party полностью отказалась от использования одноразовых стаканов из соображений заботы об окружающей среде, говорится в сообщении компании.

«С 1 июня Boston Tea Party запрещает использование в наших кафе одноразовых кофейных стаканов. Теперь вам придется приносить собственный стакан. Мы договорились с ребятами из Ecoffee и будем по субсидированной цене продавать их стаканы, а если вы просто забыли свой, мы можем дать вам стакан напрокат», — рассказали представители Boston Tea Party.

Напомним, сейчас в Великобритании проходит масштабная кампания по сокращению объемов использования одноразовой пластиковой посуды. Так, сеть супермаркетов Waitrose объявила, что откажется от использования пластиковых стаканов с осени.

Несколько дней назад правительство пообещало выделить более 61 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с загрязнением окружающей среды и заявило о готовности полностью запретить в Англии продажу пластиковых соломинок для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой.

В конце прошлого года американская кофейная корпорация Starbucks заявила, что собирается нанять на работу 10 тысяч беженцев по всему миру.

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