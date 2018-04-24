Стала известна первая британская сеть кофеен, которая запретит пластиковую посуду

С 1 июня британская сеть кофеен Boston Tea Party перестанет пользоваться одноразовыми стаканами в своих заведениях на территории государства. Компания станет первой, кто решится на этот шаг. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».

Причиной такого решения послужила забота об окружающей среде.

Теперь вам придется приносить собственный стакан. Мы договорились с ребятами из Ecoffee и будем по субсидированной цене продавать их стаканы, а если вы просто забыли свой, мы можем дать вам стакан напрокат

— представители компании Boston Tea Party

Сейчас в Великобритании стараются отказываться от пластиковой посуды. Так, сеть супермаркетов Waitrose рассказала, что не будет пользоваться такими стаканами с осени.