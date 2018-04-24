«Увидел ногу в пакете»: дворник рассказал, как нашёл мёртвого малыша в мусоропроводе на Республики

Появились подробности жуткого случая, который произошёл во вторник, 24 апреля, в многоэтажке на Республики, 218. Ранее мы сообщали, что сегодняшним днём в мусоропроводе высотки нашли бездыханного недоношенного малыша.

Высотка на Республики, 218. Здесь сегодня нашли бездыханное тело младенца

Что рассказывает дворник

Корреспондент 72.ru пообщался с дворником, который обнаружил тело новорожденного ребёнка. Сергей Кретинин работает уборщиком более 8 лет, но с такой ситуацией столкнулся впервые.

Сергей Кретинин говорит, если бы пакет с ребенком не застрял в мусоропроводе, то он бы вряд ли нашёл тело малыша

— В двенадцатом часу дня я пошёл убирать мусоропровод в 218 дом. Между 2 и 3 этажами камера мусоропровода забилась. Я открыл крышку мусорной камеры, увидел там простыни и чёрный завязанный пакет. Когда я стал разбирать мусор, этот пакет выпал мне прямо в ноги. Я хотел его отодвинуть, но почувствовал там что-то мягкое… Подумал ещё, что это может быть щенок или кошка. Когда разорвал пакет, ужаснулся… Из него выглядывала маленькая нога. Я понял, что это ребеночек и сразу же позвонил участковому. Сначала даже не мог набрать его номер, меня всего трясло. Но после всё-таки по телефону рассказал полицейскому, что нашёл. Он прислал сюда наряд полиции, позже приехали криминалисты.

По словам Сергея Кретинина, малыш был уже сформировавшимся, но по виду очень маленьким. Его вес, сказал дворник, по данным врача, более 500 граммов. Дворник предполагает, что ребенка выбросили сегодня, ведь он каждый день тут убирает, и вчера здесь было чисто. Вероятнее всего, говорит мужчина, младенца скинули в мусоропровод либо с верхнего этажа, либо же с площадки на втором этаже.

Около подъезда этого дома дежурит полицейская машина. По этажам ходят правоохранители, они выясняют обстоятельства произошедшего

Что говорят жители многоэтажки

Жителей многоквартирника сегодня целый день опрашивают полицейские. Правоохранители задают им одни и те же вопросы: «Как давно живёте в этом доме?», «Были ли беременные в подъезде?» и слышали ли люди о недавних скандалах среди соседей. С местными жителями пообщались также журналисты 72.ru.

— По соседям ходят полицейские, они спрашивают про беременных в нашем доме. Я лично не видел таких у нас, — сказал корреспонденту 72.ru местный житель Рамиль Гаитов.

Женщина, которая живёт в этом доме не первый год, говорит, что эта новость её потрясла. О таком за всё время жительства здесь она не слышала ни разу.

— В 9 утра я ходила гулять с собакой. В подъезде никого не видела и ничего подозрительного тоже не слышала, — пояснила женщина.

По словам дворника, в этом доме пытались запаять мусоропровод, но люди продолжали выбрасывать мусор на лестничные площадки. Потом мусоропровод всё-таки оставили открытым

Другие местные жители говорят, что не удивлены тому, что это случилось именно у них в подъезде. Некоторые горожане считают, что в этой высотке проживает «непростой» контингент.

Сейчас полицейские опрашивают жителей многоквартирника и продолжают дежурства около дома, в котором в полдень нашли мёртвого младенца. Правоохранители пытаются найти маму погибшего малыша.

Если у вас есть дополнительная информация по этому случаю, то напишите нам об этом на почту или в нашу группу «ВКонтакте». Либо свяжитесь с автором публикации: в WhatsApp или Viber по номерам телефонов: 8-922-261-00-52 (журналист Мария Токмакова) или 8-982-921-29-62 (редакция).