5 самых ревнивых знаков Зодиака

Скорпион

Скорпионы — те еще собственники. Они хотят, чтобы партнер принадлежал им целиком и полностью, безо всяких там «но». Несмотря на общую самоуверенность, Скорпионы могут ревновать совершенно безосновательно. Подозрительность частенько мешает им жить, буквально затмевая разум. Так что, если вы решили связать свою жизнь с представителем этого знака, будьте готовы быть паинькой и даже не смотреть в сторону других мужчин. Впрочем, во всем есть свои плюсы: взамен на вашу преданность Скорпион отдаст вам всего себя. Если представитель этого знака по-настоящему влюблен, то можете быть уверены: никаких интрижек на стороне не будет.

Телец

Еще один претендент на звание самого ревнивого знака Зодиака. Тельцы упрямы и привыкли добиваться своего, но при этом они не любят тратить ресурсы на тех, кто этого не ценит. Измена в глазах Тельца должна быть наказуема, причем, очень жестоко: он в вас инвестировал вообще-то, а вы бежать вздумали? Так дело не пойдет! Несмотря на то, что Тельцы не сильно любят демонстрировать эмоции публично, догадаться о недовольстве представителей этого знака будет несложно: обычно у них все на лице написано.

Овен

Овны только выглядят уверенными в себе: на самом деле, внутри у них бушуют те еще страсти. Они любят сомневаться во всем, включая верность партнера. Овны — те еще мастера раздувать из мухи слона, поэтому сцена ревности легко может превратиться в грандиозный скандал. В общем, лучше не давать им повода, иначе рискуете увидеть истинное лицо вашего «барашка».

Близнецы

Удивительный случай: сами Близнецы почти никогда не против сходить «налево», но если того же захочет их партнер, то мри все живое! За измену они будут мстить долго и с удовольствием. Если вы не хотите играть в одни ворота, постарайтесь увлечь Близнецов в самом начале отношений. Представителям этого знака очень важно видеть перспективу: когда она есть, нет необходимости изменять или подозревать в измене партнера.

Лев Как известно, мир вращается вокруг Льва, поэтому измена для него — это полное фиаско, братан. Львом нужно восхищаться, причем, громко, часто и публично. Он ни за что не сможет смириться с тем, что вы могли найти кого-то лучше, поэтому измену будет переживать болезненно и с таким накалом страстей, что вы неизбежно испытаете чувство вины. В общем, если не уверены в том, что сможете хранить верность, держитесь подальше ото Льва — а то он скушает и не подавится.