Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года для всех знаков зодиака

Гороскоп с 30 апреля по 6 мая 2018 года сулит радости и успехи представителям Земли и Огня. Вы будете волноваться по многим поводам, но, как и в любой детской сказке, все закончится хорошо. А вот водные и воздушные знаки должны быть начеку. От них потребуются внимательность, трудолюбие и сообразительность. Все эти качества необходимо направить на достижение заветных целей, и тогда осуществление мечтаний может произойти. В противном случае вас ждут разочарование и плач у разбитого корыта. Но гороскоп поможет избежать расстройств: предупрежден — значит вооружен. Попробуйте точно выполнить рекомендации и посмотрите, что из этого получится.

21 марта — 20 апреля

С 30 апреля по 6 мая Овны должны взять себя в руки в отношении еды. Вам захочется не вылезать из застолий, калории станут лучшими друзьями, а о диете вы и думать забудете. А зря. Если сможете взять себя в руки сейчас — здоровый образ жизни станет вашим спутником на всю весну, переходящую в лето. Если же расслабитесь, пеняйте на себя. Лишний вес будет тут как тут.

С мая 2018 года гороскоп рекомендует перейти на сторону спорта. Вспомните о пробежках по утрам и тренажерном зале. Таким образом вы решите сразу два вопроса. Во-первых, отвлечетесь от ссор с любимым человеком, во-вторых, станете неотразимым (-ой). В отношении конфликтов со второй половиной есть только один совет: переждать невзгоды. Старайтесь отвлекаться на приятные события, разборками вы только ухудшите ситуацию.

Телец

21 апреля — 20 мая Телец в период с 30 апреля по 6 мая станет баловнем судьбы. Он почувствует себя превосходно в связи с тем, что личная жизнь наконец-то заиграет новыми красками. Те, кто искал половинку, обретут счастье, те, кто уже завершил поиски, получат поддержку от партнера. Только вот на работе у Тельцов завал: начальник огорчает, сотрудники долго думают, а подчиненные отбились от рук. Не следует принимать профессиональные неудачи как серьезную пощечину судьбы. Это временная ситуация, которая переменится к середине месяца. А вот до 6 мая научитесь расслабляться в кругу друзей и почувствуйте, каково это — жить настоящим моментом. Выходные проведите на природе: в парке, на даче или вблизи водоемов. Созерцание прекрасного поднимет ваше настроение и подарит позитив.

Близнецы

21 мая — 21 июня

Близнецы должны заняться домом. Разберите завалы, наведите порядок, выбросьте все ненужное навсегда. Купите те бытовые предметы, о которых давно мечтали. Но не слишком старайтесь, лишних трат желательно избежать. В свободное от домашней работы время заведите одно-два интересных знакомства. На этой неделе вы будете привлекать внимание и, скорее всего, получите романтическое предложение. Но не торопите события. Ведите себя в соответствии с интуицией и привычными правилами. Если вы надумали переезжать или ехать в гости — выберите наиболее благоприятную для этих дел дату, 6 мая.

22 июня — 22 июля

Раки станут предметом повышенного внимания со стороны членов собственной семьи (или второй половины). Вот только внимание это будет больше похоже на придирки и желание обострить ситуацию. Вам нужно стать настоящим дипломатом: выясните, почему вами недовольны. Может, вы проявляете эгоизм и не желаете быть чутким? Станьте человеком-праздником: радуйте друзей и семью, организуйте вечеринку, зарядите всех позитивом. Возможно, такая феерия будет противоречить вашему напряженному состоянию, но она полностью переключит вектор настроения и поменяет отношение к вам. Если вы любитель дачи, проведите там выходные. Если урбанизм — ваше все, держитесь недалеко от парков. В общем, слияние с природой не помешает, особенно ближе к 6 мая.

23 июля — 23 августа

Гороскоп предупреждает: в период с 30 апреля 2018 года Лев превратится в суперзвезду. Но вы будете не только получать слова восхищения, но и ловить недобрые и завистливые взгляды со стороны. Вам покажется, что личная жизнь стала предметом всеобщего обсуждения, а каждый шаг контролируется другими людьми. Такова проверка на прочность, которую приготовили вам весенние месяцы. От вас требуются хладнокровие, хитрость и умение учиться у собственных врагов. Из любой ситуации, которая произойдет в ближайшее время, вы сможете выйти победителем. Львы поступают именно так. В это время лучшим успокоением будет общение с детьми и проверенными друзьями. Они отвлекут и поддержат. В воскресенье сделайте глубокий выдох и отправляйтесь на прогулку по городу в приятной компании, а вечер встречайте в уютном кафе.

24 августа — 23 сентября

С 30 апреля по 6 мая 2018 года гороскоп обещает Девам предоставить все шансы для занятий спортом. Вблизи вас может открыться спортивный клуб, или вы узнаете о скидках на занятия в бассейне. А может, ваш знакомый начал бегать по утрам и ищет компанию? Любой знак воспринимайте как предсказание свыше: вам действительно пора привести себя в форму. Только делать это нужно не агрессивно, а с большой любовью и уважением к собственному телу. Найдите время готовить правильную пищу, посетите врачей, визит к которым откладываете с зимы.

В среду и четверг желательно купить все необходимое из одежды, косметики, продуктов. Составьте список и отправляйтесь по магазинам. В середине мая у вас появятся новые интересные дела и тратить время на очередь желания не будет. В воскресенье не замыкайтесь дома. Общайтесь с новыми знакомыми или старыми друзьями — все встречи будут полезны и настроят на нужный лад.

24 сентября — 23 октября

30 апреля вам нужно стать Буддой: мудрым, спокойным, уравновешенным. Не летите вперед сломя голову, не ругайте себя за бездействие, просто расслабьтесь и продумайте дальнейший план. Именно в понедельник вы сможете определить ту цель, на осуществление которой может понадобиться целый год, а то и больше. Вам очень важно понять, чего вы действительно желаете, а для этого проведите день (или хотя бы вечер) наедине с самим собой. Если есть возможность взять выходной — берите не раздумывая. Начиная с мая 2018 к вам придут те силы, которые станут долгоиграющим зарядом на все лето. Беритесь за дело и идите вперед. Это будет сложно, ведь вы так переменчивы и подвержены настроению. Зато награда вас ожидает царская. Первая половина мая будет соблазнительна для трат, но сэкономленные средства принесут больше пользы, чем потраченные.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Скорпионы захотят расслабиться уже в начале недели. Вам никто не будет мешать: смело исполняйте планы и порадуйте себя. В последнее время вокруг вас может плестись клубок из сплетен. Не обращайте внимания на домыслы других, идите своим путем. Наступает время, когда советы друзей окажутся пустыми и не возымеют действия. К 3 мая вашим родителям может понадобиться помощь и поддержка, окажите ее, отложив все существующие дела. Выходные посвятите романтическим отношениям, только не забудьте про диету. Гороскоп предупреждает: переедание в течение всего мая может негативно сказаться на вашем здоровье.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Гороскоп для Стрельцов предупреждает об одном: не ведитесь на провокации. Вы заметили, как в последнее время стали обращать внимание на поведение окружающих? Откуда такая реакция? Почему вы перестали влиять на ситуацию? Вас обижают — вы обижаетесь, а ведь можно выбрать другую стратегию. Период с 30 апреля по 6 мая 2018 года вам следует начинать с обуздания своих реакций. Научитесь подстраивать ситуацию под себя, и конфликты с коллегами исчезнут. К середине недели захочется убежать с работы, но ваш удел — рутинные обязанности. Выполните их, и вы не пожалеете, что отложили побег из офиса. В выходные вы получите поддержку от близкого человека и заряд бодрости. Сходите в кино, кафе или на концерт, проведите время в обществе друзей и любимых людей, и усталость как рукой снимет.

Козерог

22 декабря — 20 января

Козероги затевают бизнес или дела, которые потребуют от них серьезности, холодного расчета и лошадиного трудолюбия. Только вот готовы ли они к таким истязаниям? Если нет, имеет смысл вернуться к выполнению ежедневных обязанностей. Но если вы не испугаетесь вызова, победа не заставит себя долго ждать. С 5 мая 2018 года вы начнете получать интересные предложения. Гороскоп обещает яркие события и новые знакомства. Вы не из робкого десятка, поэтому, как и прежде, идите навстречу всему неизвестному. В личной жизни — затишье. Вторая половина находится в задумчивом состоянии: то ли ссориться с вами, то ли мириться. От вас требуется только одно: оставаться на позитивной стороне. Одинокие козероги могут познакомиться со своей судьбой именно на этой неделе.

Водолей

21 января — 20 февраля

Гороскоп на период с 30 апреля по 6 мая 2018 обещает не оставить вас без поддержки любимых людей. Вторая половина поможет и психологически, и материально. Водолей немного устал и ищет опору — это нормальная реакция на события, которые происходят в жизни. Вам нужно рассчитаться с кредиторами, выполнить домашние дела, помочь детям и собственным родителям. Такие дела требуют большой отдачи. А еще у вас постоянно крутятся мысли об отдыхе и новой жизни. Вам сложно переломить привычный ход событий, но это возможно. Как найти мотивацию? Вероятно, она спряталась в желании доказать окружающим, что вас рано списывать со счетов. Покажите неверующим, что вы способны превзойти их ожидания. В последнее время вы превратились в скучную натуру и присущие вашему знаку легкость и непоседливость исчезли. Гороскоп гарантирует, что это временно. Ваш организм ищет силы и бережет вас от лишних нагрузок. В середине недели решите все бытовые дела: ремонт, покупка вещей, наведение порядка, выполнение рутинной работы. Ближе к выходным оставьте время на какое-то нетривиальное, новое дело, которое восхитит окружающих.

21 февраля — 20 марта

Гороскоп обещает, что новый период будет приятным, но от вас потребуются терпение и мудрость. Не стоит брать на себя дела, которые не по силам. Рядом с вами есть близкие, готовые помочь, — воспользуйтесь этим. Но не нужно выяснять отношения с родными людьми: их не изменить и сейчас ни один из родственников не готов выслушивать аргументы. Все конфликты поможет решить ваш юмор и здравый ум. Ближе к выходным вам потребуется вера в собственные силы. Если вы почувствуете себя неважно, главное — не расклеиться. Соберите волю в кулак и приведите себя в порядок. Уже к 6 мая вы будете, словно ребенок, бодры и веселы.