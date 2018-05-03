Гороскоп здоровья на май 2018 года

Хорошее здоровье — залог долгой и счастливой жизни, поэтому так важно следить за ним. На что именно следует обратить внимание в мае читайте в гороскопе Dni.Ru . Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии «АструС» Михаил Чистяков

В первой половине мая у типичных Овнов возможны заболевания дыхательных путей, поэтому держите в тепле шею и грудь. Остальная часть месяца не предвещает никаких серьезных проблем со здоровьем, если в начале мая вы не заболеете.

ТЕЛЕЦ

Погода весной порой удивляет своим непостоянством, вот и сейчас из-за этого вы можете простудиться. Поэтому главная рекомендация для типичных Тельцов на май: смотрите прогноз погоды перед тем, как выйти на улицу, и одевайтесь соответственно.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине месяца сохраняется опасность получить травму, поэтому просто будьте осторожнее и на производстве, и дома, и на улице — везде. Еще одна опасность в мае — подхватить заболевание почек и мочеполовой системы, так что берегите ее, не сидите на холодном.

Типичным представителям знака Рак в мае лучше избегать любого экстрима — показать всем свою смелость вы сможете в следующий раз. Сейчас повышается риск получить травму. Естественно, это не повод вообще ничего не делать, однако соблюдайте осторожность.

Основная опасность типичных представителей вашего знака в этом месяце, а, точнее, в его первой половине, — воспалительные процессы в организме и головные боли. Если плохо себя почувствуете, обязательно обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

Первая половина мая должна пройти благоприятно для типичных Дев в плане здоровья. Единственная опасность — аварийные ситуации на дороге, так что строго соблюдайте ПДД. А вот во второй половине возможно повышение температуры, сопровождающееся головными болями.

До второй половины мая рожденные под знаком Весы вряд ли будут уделять много внимания своему здоровью — проблемы с этим их не беспокоят. А вот во второй половине месяца повышается опасность ДТП, поэтому вам следует быть особенно внимательными на дороге.

СКОРПИОН

Хотя май более теплый месяц, чем предыдущие, опасность подхватить простудные заболевания сохраняется в первой половине месяца, так что берегите себя. Если вы не заболеете в этот период или успеете уже вылечиться, остальная часть мая пройдет благоприятно с точки зрения здоровья.

СТРЕЛЕЦ

В первую половину мая типичным Стрельцам не придется заниматься вопросами здоровья, а вот во второй ему необходимо будет уделить пристальное внимание. Существует высокий риск подхватить простуду — не затягивайте с ее лечением.

КОЗЕРОГ

Настоящие Козероги сейчас полны сил и энергии, но именно эта энергия может сыграть с вами злую шутку — выкладываясь по полной, не забывайте периодически и отдыхать. Кроме того, в мае особенно уязвимы почки. Если почувствуете боли в их области, обращайтесь сразу к врачу.

ВОДОЛЕЙ

Возможно, придется пропустить пару рабочих дней и отлежаться дома с температурой или другими воспалительными процессами в организме. Кроме того, во второй половине месяца могут проявиться болезни, о существовании у себя которых вы раньше не знали, так как они были скрыты.

Настоящим Рыбам повезло больше остальных знаков Зодиака — в этом месяце вас практически не будут беспокоить проблемы со здоровьем. Лишь в первой половине месяца возможны заболевания дыхательных путей, поэтому одевайтесь строго по погоде, чтобы не заболеть.