Лазер или бормашина: как продвинутые пациенты лечат зубы

Прогресс, как известно, неостановим, и вот уже в руках стоматологов появилась технология, которая кажется чем-то из категории фантастики — лечение зубов лазером. Более того — лазер применяется в современной стоматологии очень широко, и Марина Колесниченко , стоматолог, главный врач Beauty Line, готова рассказать, как работает и чем примечательна эта технология.

Лазер в стоматологии В стоматологии применяется огромное количество различных видов лазеров — есть те, что воздействуют на мягкие ткани (десны, пародонт, слизистые), и те, что предназначены для воздействия на твердые ткани (собственно зуб). Эти виды кардинально отличаются друг от друга. Существуют лазеры, которые используются в хирургии, в том числе для извлечения зубов, есть лазеры, которыми лечат десны, кариес, пародонтит, стерилизуют каналы зубов, удаляют кисты и гранулемы, отбеливают зубы — и все это разные лазеры. Нет какого-то одного универсального лазера, который мог бы осуществлять все стоматологические манипуляции. Таким образом, чтобы заниматься лазерной стоматологией и применять их в своей практике, врач должен работать в клинике, которая оснащена целым арсеналом такого оборудования для максимально полного охвата всего спектра процедур. Лазер против бормашины Если говорить о лазере как об альтернативе бормашины, то он по сути является чаще всего дополнением к ней. Лазер иногда может полностью заменить бормашину, если кариозная полость находится в легком доступе для его луча. Порой кариес прячется между зубами, и туда лазерному лучу проникнуть тяжело, т.к. для него должен быть прямой доступ к полости. Тогда методы комбинируются: врач открывает полость с помощью бормашины, а потом обрабатывает эту полость лазером. Когда врач механически очищает с помощью бормашины поверхность зуба, то ему сложно добраться до микротрубочек, из которых состоит зубная ткань, и где могут оседать бактерии. Лазер за счет световой волны уничтожает все бактерии, которые вызывают кариес, взрывая оболочки этих микробных клеток. Таким образом лазер стерилизует зубную поверхность в этом месте. На обработанном лучом кариес повторно не образуется, т.к. все бактерии удалены. Лазер повышает качество и эффективность процедур. Если полость находится в прямом доступе (пришеечная область зуба, режущий край), то можно ограничиться лазерной обработкой без бормашины. Но когда нужно снять старую пломбу и поменять ее на новую, то даже если она расположена на доступных для лазера участках зуба, все равно сначала применяют бормашину. Дело в том, что сами пломбы от воздействия лазера оплавляются. Потому пломбы удаляют бормашиной, а потом обрабатывают зуб лазером. Итак, лазер используется для дополнительной очистки кариозной полости от бактерий, для стерилизации поверхности, чтобы не допустить развития кариеса в дальнейшем. Стерильную ткань запечатывают пломбой, и там сохраняется полная герметичность.

Три плюса лечения лазером Плюс номер один — после лазерного воздействия на зубе формируется микрошероховатая поверхность, похожая при изучении под микроскопом на поверхность Луны. Это примерно в 35 раз увеличивает площадь сцепления пломбы с зубом, и она не выпадает, даже если установлены на сложных участках, т.е. срок службы пломбы возрастает. Второй плюс — если лазер используется без бормашины, то в обезболивании нет необходимости, что обрадует всех, кто боится уколов или опасается аллергии на обезболивающие препараты. Лазерный луч не вступает в контакт с поверхностью зуба, поэтому нет ни вибрации, ни, соответственно, чувствительности. Лазер направляют на нужный участок вместе с потоком воздуха и воды, и в результате воздействия на ткань не происходит нагревания, т.к. вода гасит избыточное тепло. И наконец третий плюс — лазерное лечение более щадящее, потому что с одной стороны, при обработке кариозной полости, лазер не затрагивает твердые здоровые ткани, а взаимодействует только с тканями, более насыщенными водой, т.е. размягчившимися, подвергшимися распаду из-за воздействия кариозных бактерий. С другой стороны, при работе с лазером отсутствует вибрация, которая неизбежна во время использования бормашины, а потому не происходит образования микротрещин, что тоже способствует сохранению зуба.

Лазер и зубные коронки Если речь идет об установке коронок, то и тут можно использовать лазер: он применяется на этапе обработки зуба под коронку, когда формируется уступ в области десны для гладкого перехода коронки в ткани зуба. Четкий уступ нужен для того, чтобы не возникало никаких выступающих частей, за которые будут цепляться остатки пищи или ткани около зуба. Когда нужно, чтобы уступ четко проявлялся на слепке или при сканировании зуба, используют лазер с целью обработки десны вокруг этого уступа — при этом она немного отодвигается и предоставляет возможность доктору более качественно снять слепок или просканировать этот участок на сканере. Детская стоматология, имплантология и все-все-все В детской стоматологии также применяется лазер для обработки кариозных полостей, потому это менее болезненно. Как уже упоминалось, он стерилизует поверхность, что даже важнее для детей, потому что у них микропоры в тканях зуба еще больше, чем у взрослых, и бактерий там скапливается больше. Лазер применяется для лечения пародонтита. Он оказывает двойное воздействие: удаляет пораженные ткани из пародонтальных карманов и уничтожает вызывающие пародонтит бактерии. Лазер используется и для отбеливания зубов, т.к. эффективно расщепляет пигменты в дентине, навсегда оставляя зубы красивыми и белыми, а осветление достигает 12 тонов. В имплантологии лазер минимизирует площадь операционного поля, позволяет провести операцию через маленький прокол и снижает травматичность процедуры, т.к. запаивает сосуды и уменьшает потерю крови.