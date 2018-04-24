Готовимся к дачному сезону с ОБИ: 10 полезных покупок для вашего сада

Как привести сад в порядок после зимы? Этот вечный вопрос возникает у каждого дачника, когда он весной приезжает на участок и осматривает свои владения. За короткий период предстоит навести идеальную чистоту на территории и успеть что-нибудь посадить! Впрочем, если подобрать надежных садовых помощников, все эти дела не займут много времени. Эксперты сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подобрали 10 товаров, которые помогут вам быстро и без хлопот подготовиться к дачному сезону.

10 полезных товаров от ОБИ, которые помогут преобразить ваш весенний сад Начните с весенней обрезки садаВысоторез

Какая весна обходится без обрезки? Даже если на вашем участке растет один-единственный захудалый кустик, то и ему можно и даже нужно придать подобающий вид. А если вы — счастливый обладатель целого плодового сада, тогда высоторез вам в руки! К обрезке ветвей, расположенных на большой высоте, стоит подойти со всей ответственностью. Легко справиться с этой серьезной задачей поможет электрический высоторез LUX, который позволяет без усилий обрезать ветви на нужном расстоянии от земли. Это возможно благодаря регулируемой пильной штанге (максимальная длина — 2,3 м). Выбрав удобный угол наклона пильной шины, вы сможете удалять даже самые труднодоступные ветви в кроне дерева.

Цена 4 999 рублейКупите в ОБИ Измельчите ветки и садовый мусорПровести обрезку всего сада — полдела. Не забывайте, что после этого вам еще нужно ликвидировать тот погром, который вы учините. Классический вариант решения проблемы — устроить пионерский костер и переработать все в золу. Но можно пойти иным путем и превратить груду веток в гору такой полезной и нужной на даче мульчи. Смело пропускайте их через садовый измельчитель с объемным накопителем — ему по зубам даже довольно толстые ветки диаметром до 45 мм. Кстати, этот агрегат пригодится вам не только весной, но и в течение всего дачного сезона, ведь впереди прополка грядок, скашивание газонной травы, уборка огородной ботвы, сучьев и листьев.

Цена 9 999 рублей Купите в ОБИ Измельчитель LUX с накопителем

Устройте генеральную уборку в садуАккумуляторный воздуходув-пылесос GARDENA PowerJet Li-40 Ну вот, сад уже почти приведен в порядок. Останется сдуть с него пылинки — в прямом смысле этого слова. Предельно простой в использовании аккумуляторный воздуходув-пылесос Gardena PowerJet Li-40 позволит без труда удалить пыль, мусор, листья и скошенную траву. С ним вы проведете уборку территории молниеносно быстро — это вам не с метлой и совком бегать по участку! При работе в режиме воздуходува поток воздуха достигает скорости 320 км/ч (она регулируется в зависимости от потребностей). Мощность всасывания составляет 160 л/с. Инструмент имеет мощный сменный литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти и эффекта саморазряда (в комплект не входит).

Цена 9 999 руб. Купите в ОБИ Отмойте все, что еще не отмытоУстройте «чистый четверг» для своего сада! Дорожки, фасад дома, пол в сарае, стены в теплице, детская площадка, открытая терраса, дождевые стоки, садовый инвентарь и даже автомобиль, который провез вас на дачу через весеннюю грязь, — все на даче хочет быть чистым и красивым. Мойка высокого давления — поистине незаменимый агрегат для загородного участка. Сияющая чистота за один день — теперь эту мечту каждого трудолюбивого дачника можно легко воплотить в жизнь.

Цена 6 999 рублей Купите в ОБИ Мойка высокого давления ELITECH М 2000РБК

Создайте газон своей мечтыГазонная трава DLF Turf Чемпион

Идеальный газон как на футбольном стадионе, на котором можно поупражняться с сыном в подкатах и дриблинге. В преддверии Чемпионата мира — это мечта многих мужчин. Такого результата при создании зеленой лужайки вам поможет достичь специальная травосмесь DLF Turf Чемпион, включающая уникальные сорта райграса пастбищного Quick Action. Газон сформирует плотное покрытие и будет чрезвычайно устойчив к износу. Играйте в любимые игры на траве, не боясь испортить зеленое покрытие.

Цена 2 999 рублей Купите в ОБИ Посадите дерево, а лучше целую изгородьГраницы — это условность, но не тогда, когда речь идет о дачном участке и личном садовом пространстве. Если вам никак не укрыться от любопытных взглядов соседей, предлагаем посадить живую изгородь вдоль забора. И уже через несколько лет вы сможете без лишних свидетелей загорать на собственном газоне или полоть грядки в любимом купальнике. Туя западная ‘Smaragd’ — один из самых популярных сортов с конической формой кроны. Именно она идеально подходит для создания зеленого забора. Молодые саженцы (высотой 10-15 см) хорошо приживаются, а приобрести их можно в гипермаркетах ОБИ по выгодной цене, которая не ударит по карману экономного дачника. Туя ‘Smaragd’ прекрасно переносит стрижку, в возрасте 10 лет растения достигает в высоту около 2,5 м.

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Наполните сад ароматом сирениСирень обыкновенная микс

Сирень — настоящая любимица русского сада. Ее аромат пробуждает в нас ностальгические воспоминания и согревает душу. Посадите сирень обыкновенную на солнечном месте сада и она отблагодарит вас пышным и продолжительным цветением. В тени крупных деревьев кустарник цветет неохотно. Лучшим периодом для пересадки сирени считается август — начало сентября, но саженцы в контейнерах можно сажать в любое время садового сезона, они прекрасно приживаются на новом месте.

Цена 269 рублейКупите в ОБИ Сделайте себе подарок в новом сезонеНемецкий питомник Tantau занимается селекцией роз уже более 100 лет. Сорта, создаваемые этой династией розоводов, заслуживают мировое признание и собирают самые престижные награды. Теперь у вас есть возможность пополнить свою коллекцию знаменитыми чайно-гибридными розами Tantau, которые пользуются особой популярностью у цветоводов. Мы страстно любим их за романтический облик, изящные цветки самых невероятных окрасок, обильное и продолжительно цветение и потрясающий тонкий аромат. Все это наводит на мысль: а не пора ли сделать себе подарок?

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Создайте роскошную композициюГортензия премиум микс

Роскошная, пышная, яркая! Гортензия крупнолистная очаровывает с первого взгляда. Разместите в контейнере микс из гортензий с соцветиями разной окраски — он непременно станет самым броским украшением любой зоны вашего сада. Поздней осенью вы можете спокойно убрать контейнеры с гортензиями в непромерзаемое прохладное помещение, чтобы обеспечить этим теплолюбивым особам комфортные условия для перезимовки.

Цена 499 рублейКупите в ОБИ Посадите черешневый садТем, кто до сих пор убежден в том, что черешню выращивают только на юге, ответственно заявляем: это плодовое растение уже давно перестало быть диковинкой в наших садах и прекрасно чувствует себя в средней полосе. Главное — подобрать хорошие и надежные сорта для своей дачи. В гипремаркетах ОБИ вы найдете 6 сортов, имеющих превосходную репутацию: ‘Садко’, ‘Ревна’, ‘Овстуженка’, ‘Ипуть’, ‘ Валерий Чкалов ’ и ‘Брянская Розовая’.

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