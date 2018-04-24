Анну Калашникову поклонники снова считают беременной

На одной из недавних фотосессий Анна Калашникова предстала в кружевном комбинезоне, слишком сильно обтянувшем фигуру. В итоге на фото у певицы появился животик, а поклонники снова пустили в ход предположения о беременности.

Историю с многострадальной беременностью Анны Калашниковой, которая так и не закончилась рождением ребенка, помнят многие. Девушка долго уверяла всех и каждого, что беременна, хотя живот то пропадал, то появлялся, а в конце концов объявила о выкидыше, в которой большинство пользователей сети не поверили, считая, что вся история с беременностью изначально была лишь пиар-акцией, призванной поднять популярность Калашниковой. И вот спустя почти год после тогдашнего инцидента на свежих фотографиях Анны вновь разглядели округлившийся живот, что тут же вызвало предположения о беременности певицы, хотя сама она, в отличие от предыдущего случая, пока молчит.

А вот поклонники Анны молчать не привыкли. Заметив небольшой животик, обтянутый шелковым комбинезоном, они тут же высказались об этом, посчитав весьма вероятным, что Калашникова решила еще раз попытаться завести ребенка: «Анна вы в положении?» «А животик на фото хорошо видно. Поправилась или…?» «Мне одной показалось, что она в интересном положении?!» «На фото у вас как будто живот. Снова» «Она опять беременная что ли? Я что-то пропустила» На данный момент Анна воспитывает одного ребенка — дочь, и ранее уже признавалась, что надеется когда-нибудь стать мамой во второй раз.

Несколько месяцев назад, появившись в программе «Проснись со Стасом» на телеканале «Живи!», Калашникова рассказала, что сохранять стройную фигуру ей помогает не только правильное питание, но и сеансы массажа, с помощью которых она убирает лишние сантиметры. Возможно, девушка просто давно не ходила на массаж? Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!