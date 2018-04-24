Яркие пасхальные сувениры изготовили юные рукодельницы из Коптева

В студии семейного творчества «Дружный дом» центра «Радость» на Михалковской любителей творчества научили азам создания пасхальных сувениров. Мастер-класс состоялся на минувшей неделе.

— Участницы освоили новую технику работы с бисером — украшение пенопластовой заготовки бисером, пайетками, лентами и другими декоративными элементами. Детям новый вид работы очень понравился. Они с большой радостью трудились, воплощая творческие идеи, — рассказал организатор мастер-класса.

В результате у каждой из участниц получилось нарядное пасхальное яйцо, которое может стать интересным подарком и украшением для дома. (ео)