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Яркие пасхальные сувениры изготовили юные рукодельницы из Коптева
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Яркие пасхальные сувениры изготовили юные рукодельницы из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В студии семейного творчества «Дружный дом» центра «Радость» на Михалковской любителей творчества научили азам создания пасхальных сувениров. Мастер-класс состоялся на минувшей неделе.
— Участницы освоили новую технику работы с бисером — украшение пенопластовой заготовки бисером, пайетками, лентами и другими декоративными элементами. Детям новый вид работы очень понравился. Они с большой радостью трудились, воплощая творческие идеи, — рассказал организатор мастер-класса.
В результате у каждой из участниц получилось нарядное пасхальное яйцо, которое может стать интересным подарком и украшением для дома. (ео)
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