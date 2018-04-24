Ещё
Девушка потратила $270 тыс. ради превращения в свою детскую карикатуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка потратила $270 тыс. ради превращения в свою детскую карикатуру 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Англичанка с детства мечтала быть похожей на карикатуру, которую рисовали с нее в детстве на отдыхе на Ибице. Повзрослев, 32-летняя Кристина Бутел решилась потратить порядка $270 тысяч на свою внешность и достигла удивительной схожести с рисунком. Впрочем, даже после того, как она пришла к желаемому результату, девушка захотела выглядеть более экстремально.
В возрасте 15 лет Кристина Бутел отдыхала на Ибице, где ее нарисовали в мультипликационном стиле. Спустя годы она стала похожа на то, какой ее видел художник. В частности, $270 тысяч помогли оплатить несколько операций по увеличению груди, а также процедуру шунтирования желудка, что требовалось для похудения. Девушка смогла сбросить 75 кг и стала очень похожа на героиню карикатуры, а ее жених всячески поддерживает Кристину в преображении, помогая своей избраннице добиться идеальных форм в стенах спортзала.
Кристина отмечает, что как только она увидела рисунок, то сразу захотела выглядеть так же и только спустя годы она ощутила, что мечты сбываются. Девушка гордится тем, чего она достигла и старается совершенствоваться еще больше. В частности, она намеревается получить более упругую грудь и тонкую талию, достичь чего ей помогают занятия спортом и диета. Деньги на свою мечту Кристина заработала сама благодаря салону красоты и тренажерному залу. На данный момент Кристина планирует еще больше изменить себя, скорректировав форму подбородка, а также согласившись на операции по подтяжке ягодиц и очередному увеличению бюста. Все эти манипуляции над собственным телом она планирует сделать перед собственной свадьбой.
Жених девушки отмечает, что все пластические операции вызывают беспокойство за ее здоровье, но даже при этом он всецело поддерживает Кристину. Также он отметил, что общество часто критикует девушку из-за ее внешнего вида, но сам парень убежден, что у них просто недостаточно мужества, чтобы так же следовать за своими мечтами. Помимо уже упомянутых модификаций, англичанка успела сделать лабиопластику, две операции на носу, а еще она на регулярной основе увеличивает губы, делает инъекции ботокса, отбеливает зубы и проводит множество других процедур. ​]]>
Anews: последние новости
Андрей Гайдулян нашел замену бывшей жене Удивительные вещи, происходящие с вами во сне Прозрачный кофе и другие необычные пищевые изобретения последних лет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой201
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали10
7 женских фантазий о сексе7
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша12
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение