Девушка потратила $270 тыс. ради превращения в свою детскую карикатуру

Англичанка с детства мечтала быть похожей на карикатуру, которую рисовали с нее в детстве на отдыхе на Ибице. Повзрослев, 32-летняя Кристина Бутел решилась потратить порядка $270 тысяч на свою внешность и достигла удивительной схожести с рисунком. Впрочем, даже после того, как она пришла к желаемому результату, девушка захотела выглядеть более экстремально.

В возрасте 15 лет Кристина Бутел отдыхала на Ибице, где ее нарисовали в мультипликационном стиле. Спустя годы она стала похожа на то, какой ее видел художник. В частности, $270 тысяч помогли оплатить несколько операций по увеличению груди, а также процедуру шунтирования желудка, что требовалось для похудения. Девушка смогла сбросить 75 кг и стала очень похожа на героиню карикатуры, а ее жених всячески поддерживает Кристину в преображении, помогая своей избраннице добиться идеальных форм в стенах спортзала.

Кристина отмечает, что как только она увидела рисунок, то сразу захотела выглядеть так же и только спустя годы она ощутила, что мечты сбываются. Девушка гордится тем, чего она достигла и старается совершенствоваться еще больше. В частности, она намеревается получить более упругую грудь и тонкую талию, достичь чего ей помогают занятия спортом и диета. Деньги на свою мечту Кристина заработала сама благодаря салону красоты и тренажерному залу. На данный момент Кристина планирует еще больше изменить себя, скорректировав форму подбородка, а также согласившись на операции по подтяжке ягодиц и очередному увеличению бюста. Все эти манипуляции над собственным телом она планирует сделать перед собственной свадьбой.

Жених девушки отмечает, что все пластические операции вызывают беспокойство за ее здоровье, но даже при этом он всецело поддерживает Кристину. Также он отметил, что общество часто критикует девушку из-за ее внешнего вида, но сам парень убежден, что у них просто недостаточно мужества, чтобы так же следовать за своими мечтами. Помимо уже упомянутых модификаций, англичанка успела сделать лабиопластику, две операции на носу, а еще она на регулярной основе увеличивает губы, делает инъекции ботокса, отбеливает зубы и проводит множество других процедур. ​]]>