Георгины для новичков: мои успехи и ошибки

Всем добрый день! Решила я впервые вырастить георгины — этот красивый цветок, который несомненно украсит любой сад. Я в этом деле новичок и поэтому решила поделиться своим первым опытом, который, возможно, кому-то пригодится для выращивание георгин. Итак, выращивать решила из семян и клубеньков, закупила разные семена и клубеньки

Семена

Летняя акварель

'Летняя акварель' — семена, к сожалению, не взошли вообще, хотя продукция фирмы «Аэлита» славится хорошей всхожестью.

Помпонная

'Помпонная' — семена аналогичной фирмы оказались также провальными, взошло всего 2 семечки.

AGRONI

AGRONI — а семена этой фирмы я купила 2 пачки… и ничего не взошло…

Радуга, семена фирмы " Поиск" взошли 100%

'Радуга' — семена фирмы «Поиск» взошли 100%, хорошие сильные росточки появились уже на 2 день. Сеяла семена в кокосовый субстрат. В контейнер насыпала влажный субстрат, разложила семена и полила кипятком (так я делала со всеми семенами), сверху совсем слегка присыпала субстратом, накрыла пленкой и поставила на стол рядом с батареей, чтобы им было тепло и светло.

Рассаде 5 дней, вся хорошо растет

Молодой росточек 10 дней

Вот так быстро растет рассада и выглядит спустя месяц

Высаживать свои георгинки я буду в июне, когда температура будет +20ºC. Они очень не любят холод и могут погибнуть. А так как погода у нас весьма нестабильна, я рисковать и спешить не буду.

Клубни георгин

Начитавшись советов в Интернете, я решила посадить клубеньки на проращивание в опилки — они отлично дышат и хорошо сохраняют влагу. Отвечу на часто задаваемый вопрос:«Где взять опилки?». Они продаются в любом зоомагазине — найдете их на полке с товарами для грызунов. Пакет объемом 25 л стоит не дороже 100 руб. Проращивать я начала в конце марта и, как считаю, поспешила — мои георгинки уже очень большие (правда, не все), а сидеть им дома еще месяц.

Итак, все по порядку

Купила я разные сорта георгинов.

Вот такая красота должна вырасти))

Я взяла пластиковую тару в которой обычно продают овощи и фрукты, проделала отверстия, чтобы влага не скапливалась на дне Я взяла пластиковую тару, в которой обычно продают овощи и фрукты, проделала отверстия, чтобы влага не скапливалась на дне.

На дно я насыпала песок (но можно и без него) и сверху все засыпала опилками, поместив клубень посередине

На дно я насыпала песок (но можно и без него) и сверху все засыпала опилками, поместив клубень посередине. Клубень перед посадкой нужно хорошо осмотреть, удалить все мягкие, сгнившие и сухие корни. Перед посадкой на 15 минут поместила его в слабый раствор марганцовки, чтобы наверняка обеззаразить.

Спустя неделю появились первые росточки

И вот такой росточек вырос через неделю, но другой сорт

Росточки спустя 2 недели. Как видите, из клубеньков растет очень быстро

Но тут рост резко остановился, и росточки как будто начали погибать, листья стали бледнеть, я не понимала, что происходит — погода, вроде, теплая и солнышка много, но им все хуже и хуже. И тут мне подсказали, что клубеньки, наверное, пора посадить в землю, так как им не хватает питания. Я так и сделала: посадила их в рыхлую землю, немного перемешанную с перлитом и кокосовым субстратом. И тут мои георгинки ожили и так начали расти, что сейчас достигли 70-80 см, а им еще сидеть месяц до июня.

Спустя 3 недели

Фото, сделанное сегодня, прошел ровно месяц! Вот такие уже большие росточки

В общем, для меня выращивание георгин показалось не сложным. Поливала я клубеньки из пульверизатора — просто слегка увлажняла опилки. Рассаду тоже поливала по мере высыхания кокосового субстрата. Никакими удобрениями не пользовалась. Семенам от «Поиск» отдам предпочтение — взошли все, «Аэлита» расстроила, на нее я возлагала большие надежды. Клубеньки проросли всех фирм отлично! Только проращивать на следующий год буду в середине апреля. Позже еще поделюсь, как мои георгинки приживутся после посадки в открытый грунт и как будут расти. Всем хорошей всхожести и хорошего дня!