Фразы, сказанные родителями, которые мешают нам полноценно жить

Недавно я участвовала в одном психологическом тренинге, где среди множества заданий меня больше всего поразило вот какое — расписать маркером белую футболку фразами, которые говорили родители. Участники принялись расписывать: сначала с трудом вспоминалось, а дальше было не остановить, благо футболки оказались размера XL. Дальше, конечно же, нас попросили надеть обновки — во всей красе почувствовать, с каким грузом и посланиями мы живем в этом мире долгие годы. Вот основные, которые совпали у большинства: Ну скажите, у кого не было в детстве той самой волшебной дочки маминой подруги, которая являлась образцом всего и сразу? Эта фея всегда все успевала, хорошо училась, прилежно выполняла дела по дому и с талантом заправляла постель. Гулять не ходила — если только вокруг дома. Так нам казалось, иначе зачем ее ставят в пример? На самом деле, если вспомнить еще лучше, продолжение у этой фразы, как правило, было расплывчатым. Мама-то сама толком и не знала, что происходит в жизни девочки, лишь вырванные из контекста фразы во время кухонного разговора. В детстве мы не понимали, что мама не со зла и что у соседа трава зеленее. Мама не была проинформирована и даже не догадывалась, что ее слова могут причинить вред. Но с тех самых пор мы посматриваем на всех соседских девочек и волей-неволей сравниваем их жизнь с нашей. Заглядываем в инстаграмы — поглазеть на их красиво прибранную кровать и в который раз поругать себя за плохо сделанную работу. И вся наша критика по отношению к самим себе уходит корнями ровно в этот опыт. Мы все думаем-гадаем, почему чувствуем себя неосознанно и почему не хочется прощаться с инфантилизмом, брать на себя ответственность. В нашем детстве нас не учили самостоятельности и возможности принять решение — все откладывали на неопределенный срок. И вот вопрос: а когда же наступает это «подрастешь»? Когда они уже объяснят хоть что-нибудь и будут говорить на равных? Дети определенно имеют право на адекватный диалог, потому что это те же мы, только в меньших размерах. И что вообще это за таинство, которое нам предстоит понять в будущем? Разве что разочарование, что во взрослом мире никаких чудес не случается. На первый взгляд, ничего страшного. Но если вдуматься, то здесь и сарказм, и невидимое послание: «Хоти дальше». Желания обесцениваются, дальше превращаются в туман и облака, и вот мы сидим на приеме у психотерапевта, выясняя, чего действительно хочет наша личность. И хочет ли вообще. Не понимаете, почему никак не получается перепрыгнуть определенную финансовую отметку? Ну а как же, деньги даются с трудом! Вы можете и не держать в голове эту фразу, она и так сидит неосознанно в подкорке и лишает вас азарта, смелости и возможностей. Еще скажите, кто из вас называет родителям реальную сумму своего дохода? Все же мы немного занижаем. Потому что за хорошие деньги должно быть еще и немножко стыдно, правда? В детстве, само собой, нет. А потом необъяснимое чувство стыда по внезапным поводам может накатывать на уже немаленького человека. Ну, допустим, поговорили с кем-то на повышенных тонах, а дальше сами себя спросили: тебе не стыдно, а? Съели лишний кусок пирога за ужином: тебе не стыдно, а? Не позвонили на неделе родителям: тебе не стыдно, а? Мы с трудом позволяем себе делать то, что нам действительно хочется: повышать в определенный момент тон, есть пироги и ставить «хочу» выше «должен». Нам никто никогда не объяснял, что твое истинное желание — это нормально. И не звонить, когда не хочется, это нормально. И чем чаще вам говорили эту фразу в детстве, тем чаще она звучит в вашей жизни сейчас. Тяжелая артиллерия, не иначе. В зале есть «везунчики», кому приходилось это слышать? Как дела с личной жизнью? Удивительно, но в нашем детстве любое яркое проявление себя считалось как нечто возмутительное и бунтарское. На характер тут же накладывалось клеймо. Даже сущий ангел в душе мог поверить, что он демон и с ним что-то не так. В дальнейшем это может привести к низкой самооценке, ощущению, что ты недостоин любви и, вообще, что ее надо заслужить. Про то, что нужно любить в первую очередь себя, можно вообще забыть. Перебивать некрасиво, факт. Но все мы знаем, как сложно детям держать себя в руках. Что у них всегда есть масса аргументов, причин, и действительно у них больше слов, чем у нас, потому что им всегда есть что сказать. Эти проявления достойны не только похвалы, но и радости за то, что твой ребенок вообще способен выражать мысли и отстаивать свою позицию. Время удобных детей закончилось: практика показала, что из них вырастают застенчивые мямли, которые не могут связать двух слов и преподнести себя. Все, что мы можем сделать в настоящем, — не повторить этот опыт со своими детьми и хвалить их за мысли и личные мнения. Никто не спорит. Но на самом деле уважать надо всех — и старших, и младших, и себя в первую очередь. Согласитесь, что эта фраза всегда звучала немного пугающе: мол, а теперь закрываем рот, выступает старший. В будущем ничего не меняется: нам в наши тридцать все кажется, что есть какой-то старший, перед которым мы не можем нормально связать двух слов. Это влияет на профессиональную деятельность, на личные границы, которые «старшие» активно продолжают нарушать. Современный мир давно показывает, что прав не тот, кто старше, а тот, кто реально получает опыт из сегодняшнего дня. Коронная фраза родителей, согласитесь. Если мы слышали (а некоторые и продолжают слышать) ее слишком часто, то в какой-то момент сами начали в это верить. Что все, что мы делаем, мы делаем недостаточно хорошо и всегда есть куда стремиться. Мы не умеем наслаждаться процессом и какими угодно результатами — нам хочется сделать еще и еще лучше. Кстати, отсюда и откладывание дел до последнего. Ведь где-то в подсознании мы даем себе заранее оценку: вот это не сделаю идеально, смогу кое-как, поэтому лучше отложу или вообще за это не возьмусь. Начинается все с безобидных слов: «Дай мальчику поиграть с твоей машинкой». Но через пару десятков лет начинаются проблемы: не можем сказать «нет», отдаем больше, чем получаем, жертвуем собственными желаниями. Умение учитывать интересы других — это важно, особенно в обществе. Но ни в коем случае это не должно становиться доминантой. Тут важно понять: первое, что вас должно беспокоить, — ваши собственные желания и интересы. Наличие этой базы не только сделает вас счастливее, но и, скорее всего, будет вызывать уважение и интерес у окружающих.

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