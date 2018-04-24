Влюбляйте! 100 романтичных стрижек на лето

Весной хочется перемен! Предлагаем начать с прически и делимся вдохновляющими идеями с теми, кто уже решился на новый цвет волос или стрижку.

Лили Роуз Депп

Лили Коллинз

Джина Родригез

Блейк Лавли

Люси Хейл

Анжела Сарафян

Эль Фаннинг

Кейт Мидлтон

Лили Олдридж

Кьяра Ферраньи

Блейк Лавли

Хейли Беннетт

Адриана Лима

Дженна Дуан

Оливия Палермо

Руби Роуз

Сиенна Миллер

Селена Гомез

Алекса Чанг

Тейлор Свифт

Джиджи Хадид

Роуз Бирн

Эль Макферсон

Эль Фэннинг

Дженнифер Лоуренс

Джессика Альба

Даутцен Крус

Кирстен Данст

Дженнифер Лопез

Мишель Докери

Блайс Даллас Ховард

Кара Делевинь

Джиджи Хадид

Оливия Манн

Хлое Грэйс Мориц

Джулианна Хаф Карли Клосс

Камила Кабелло

Кейт Бланшет

Крисси Тейген

Керри Вашингтон

Крисси Тейген

Линдси Эллингтон

Нина Добрев

Наталья Дайер

Кара Делевинь

Оливия Кальпо

Дженнифер Энистон

Эмили Ратаковски

Лили Коллинз

Эмили Блант

Алессандра Амбросио