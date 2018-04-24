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Влюбляйте! 100 романтичных стрижек на лето
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Влюбляйте! 100 романтичных стрижек на лето 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Весной хочется перемен! Предлагаем начать с прически и делимся вдохновляющими идеями с теми, кто уже решился на новый цвет волос или стрижку.
Лили Роуз Депп
Риз Уизерспун
Лили Коллинз
Кейт Мара
Ким Кардашьян
Жизель Бундхен
Джессика Бил
Джина Родригез
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лоуренс
Блейк Лавли
Люси Хейл
Анжела Сарафян
Роуз Бирн
Оливия Манн
Эль Фаннинг
Джессика Альба
Кейт Мидлтон
Джулия Робертс
Наташа Поли
Лили Олдридж
Кьяра Ферраньи
Николь Кидман
Дженнифер Энистон
Блейк Лавли
Кейт Хадсон
Джордан Данн
Сиенна Миллер
Хейли Беннетт
Адриана Лима
Марго Робби
Дженна Дуан
Джоан Смоллс
Оливия Палермо
Руби Роуз
Рейчел Макадамс
Сиенна Миллер
Селена Гомез
Алекса Чанг
Тейлор Свифт
Джиджи Хадид
Бехати Принслу
Миранда Керр
Лейтон Мистер
Рози Хантингтон-Уайтли
Роуз Бирн
Эль Макферсон
Сандра Буллок
Изабель Гулар
Эмили Блант
Эль Фэннинг
Дженнифер Лоуренс
Фелисити Джонс
Амаль Клуни
Джессика Альба
Софи Тернер
Эмма Робертс
Даутцен Крус
Кара Делевинь
Наоми Кэмпбелл
Кирстен Данст
Дженнифер Лопез
Кристина Хендрикс
Мишель Докери
Мэнди Мур
Блайс Даллас Ховард
Барбара Палвин
Дакота Джонсон
Кара Делевинь
Джиджи Хадид
Сара Джессика Паркер
Оливия Манн
Эллисон Уильямс
Хлое Грэйс Мориц
Скарлетт Йохансон
Эмма Стоун
Диана Крюгер
Джулианна Хаф  Карли Клосс
Камила Кабелло
Кендалл Дженнер
Кейт Бланшет
Крисси Тейген
Керри Вашингтон
Кристен Уиг
Крисси Тейген
Линдси Эллингтон
Нина Добрев
Наталья Дайер
Кара Делевинь
Оливия Кальпо
Дженнифер Энистон
Эмили Ратаковски
Лили Коллинз
Эмили Блант
Мишель Уильямс
Алессандра Амбросио
Анджелина Джоли
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