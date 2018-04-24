Панельного неба краюха. Литовский дизайнер выпустил мобильный тетрис с блок-секциями советских домов 

Приложение Tower Block Game с элементами советских панелек вместо привычных фигур из тетриса выпустил литовский дизайнер Лукас Валяуга.
«Эти блоки обычно символизируют неудачные социальные программы, неуклюже спланированные районы — будто бы кто-то плохо сыграл в игру про строительство башни», — прокомментировал свою работу Валяуга.
Новая версия тетриса пока что доступна только в Google Play.
На прошлой неделе градостроитель Куба Снопек рассказал, почему в странах Евросоюза панельки перекрашивают в яркие цвета, архитектуре панельных домов посвящен не один паблик.