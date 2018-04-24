Техники выхода из сложных ситуаций

Есть такая мудрость: Бог посылает испытания тем, кого больше всех любит. Если вы не верите в Бога, то замените на то, что вам ближе: Вселенную, Мироздание, Высший разум или просто Жизнь. Настоящий смысл этой фразы понимаешь только тогда, когда проходишь очередную жизненную перипетию и выходишь из нее победителем. Или не выходишь.

Если сумеете решить проблему, станете сильнее и перейдете на новый уровень личной силы, развития, понимания мира. Если не сумеете, вернетесь снова на тот же уровень и пройдете урок снова. Иногда однотипное испытание повторяется снова и снова, пока его смысл не будет окончательно усвоен.

Уроки, если их не делать вовремя, имеют свойство накапливаться и валиться на вас, как листья осенью, разом в одно время в самый неподходящий момент. Иногда кажется, что выдержать все, что приготовила для вас жизнь, нереально и что дальше просто некуда. Однако самый темный час — перед рассветом, и его надо просто пережить.

Почти любой «сюрприз» от жизни примерно до 20 лет переживается как-то… нормально. Энергии масса, и любое море по колено. Дальше — сложнее. Однако, если вести себя определенным образом, можно выйти сухим из воды практически из любой ситуации в любом возрасте. Главное — держать в голове мысль, что если вы сумели как-то довести себя до этой критической ситуации, значит, сможете себя оттуда и вывести.

Я не беру во внимание истории, когда вы специально ездите со скоростью 200 км в час, не пристегиваясь, лезете на Эверест без страховки или гуляете голой ночью в Южном Бутово… Всегда есть обстоятельства, когда вам поможет только знание каратэ или группа спецназа, но сейчас речь не о них.

Справедливости ради надо сказать, что под состоянием «дальше некуда» каждый понимает разное. Все зависит от восприятия и уровня стрессоустойчивости. У одной сломанный ноготь — это конец света, а у другой — муж-алкоголик, ребенок-бандит, мама-тиран, ипотека на 20 лет, две вечно голодных кошки, а она вроде как ничего, бодрится и утверждает, что мир прекрасен…

Что же делать?

Так вот, если вы поставили-таки себе диагноз «дальше некуда», первое, что надо сделать, — выспаться. Да-да. Если ваше «НЕКУДАшное» состояние затяжное и длится больше пары месяцев, хороший глубокий сон в одиночестве — это именно то, что вам нужно в первую очередь.

Если полноценно выспаться не получается, надо все равно найти возможность расслабиться любым способом. Алкоголь делу не поможет, если не хотите загнать себя в еще более глубокую эмоциональную яму, да и физическое здоровье подорвете.

Смысл расслабления — начать чувствовать тело и вырубить мозг хотя бы на некоторое время. Так что физические упражнения, секс, танцы, массажи, сауна тоже подойдут. Расслабление высвобождает массу свободной энергии и приводит вас в состояние относительного внутреннего покоя, которое требуется для решения запущенных жизненных ситуаций.

Потом надо сесть и сказать себе: «Я нахожусь там, где я нахожусь». Место выберете сами из списка: в тупике, в безвыходной ситуации, в сложном положении или попросту «в жопе»… Конкретизируйте, в чем состоит ваша «жопа». Например, так: мне 36 лет, я в разводе, воспитываю ребенка одна и живу на 10 000 рублей в месяц. Или же так: мне 29, у меня три любовника, все никак не могу выбрать одного. Ну или так: на моем счету 50 миллионов долларов, мне некому их оставить.

По возможности обойдитесь сухим описанием ситуации — только факты, без самобичевания и посыпания головы пеплом. Оставьте ритуальные действия на тот момент, когда уже сами себя вы посыпать не сможете… А до тех пор, пока у вас есть руки, ноги и функционирующая голова, разрулить можно все.

Если «жопа» в нескольких сферах жизни, сделайте несколько описаний. Потом сядьте и набросайте, что вы можете сделать в каждом направлении, чтобы изменить ситуацию. Пишите все варианты решения проблемы, которые приходят вам в голову. Даже самые невероятные. Включите фантазию. Если ничего не приходит, все равно пишите или начинайте собирать информацию. Везде. Главное — начать делать и переключить внимание с проблемы на варианты ее решения.

Не загоняйте себя в строгие сроки и рамки обещаний себе, что, когда и как вы срочно достигнете. Жесткие ограничения по срокам и обязательства перед самой собой работают только для очень небольшого количества людей.

Не пытайтесь все решить за один день. Дайте себе время. Если ваша затяжная тяжелая ситуация длится уже несколько месяцев, а то и лет, не стройте иллюзий, что вы сможете выбраться из нее за несколько часов. Хотя и такое бывает. Но редко.

Можно поставить себе сроки решения проблемы, но не надо убиваться, если вы в них не укладываетесь. Просто перенесите их.

Проанализируйте ресурсы, которые у вас есть. Это могут быть не только материальные возможности, но также ваши знания, навыки, знакомства. Подумайте, что именно из всего этого вы можете использовать?

Подумайте, кто может вам помочь в решении той или иной проблемы. Это может быть помощь самого разного рода — подсказка, совет, нужная информация, материальные средства. Не стесняйтесь спрашивать. За спрос деньги не берут.

Найдите позитивного человека, который будет поддерживать вас, попросите его о помощи. Лучше, если это будет человек, который находится на шаг впереди вас, до которого вы можете «тянуться» и который может служить примером для подражания. Хотя просто позитивно настроенный человек тоже подойдет. Ограничьте общение с теми, кто постоянно стонет и жалуется. Такие люди «заразны» и могут сбить вас с вашей новой дороги.

И еще. Не бойтесь упасть на самое дно. Гораздо эффективнее иногда бывает перестать бороться и выбиваться из сил в борьбе с ситуацией, которая вас не устраивает. Дайте водовороту неприятных событий захватить вас, просто спокойно наблюдайте за тем, что будет происходить, по возможности отпустив все переживания. Скорее всего, случится невероятное: как только вы перестанете доказывать, что вы сильнее стихии жизни, и просто сдадитесь, она вытолкнет вас на поверхность или вы сами оттолкнетесь от дна и вынырнете.

В процессе решения проблемы снимайте напряжение смехом. Найдите в вашей ситуации что-то по-настоящему смешное, чтобы она перестала казаться вам ужасной. Посмейтесь над собой. Это требует тренировки, но может принести отличные результаты. У вас появится шанс посмотреть на свою ситуацию со стороны и, возможно, найти решение, которое вы не замечали раньше, так как относились ко всему слишком серьезно.

В общем, держите хвост пистолетом и помните: у вас есть время и шанс все изменить. Дерзайте!

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