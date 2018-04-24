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Грибы выросли на стене подъезда одного из домов Магнитогорска
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Грибы выросли на стене подъезда одного из домов Магнитогорска 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Магнитогорска сообщили, что в их доме на стене подъезда выросли настоящие грибы, снимками с доказательствами они поделились с местными журналистами, сообщает портал Магсити74.
Жильцы дома по ул. Труда, 14 поделились своей бедой с прессой. По их словам грибы, растущие из щелей и стен, возле лифта одного из подъездов — дело привычное. Уже год жители дома пишут в управляющую компанию, а после смены и в новый ЖЭК. Никакой реакции добиться не удалось.
«Ответ не пришёл, нам даже номера приёмки документов не дали, — цитируют слова обратившегося магнитогорца на городском портале. — В остальные службы не обращались — некогда. А другие жильцы считают, что ничего не поменяется».
Известно, что в управляющей компании о жалобах жителей ничего не слышали, Роспотребнадзор посоветовал обратиться в жилищную инспекцию.
К слову, такое соседство чревато для здоровья жильцов. Даже плесень и сырость снижают иммунитет и ухудшают самочувствие, а уж споры грибов и вовсе могут быть сильными аллергенами и нанести серьёзный вред здоровью.
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