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Агата Муцениеце стала садоводом
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Агата Муцениеце стала садоводом 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Никто бы не подумал, что Агата Муцениеце активный садовод. Как выяснилось недавно, актриса увлеклась садовыми экспериментами. И теперь у нее на участке растут плодовые деревья. Актриса полна «садово-огородного» энтузиазма, и это несмотря на то, что она вместе с мужем и детьми перебирается жить в Москву.
«Не могу не похвастаться! У меня теперь есть две яблони, груша и черевишня! Да-да, есть и такое дерево. Это скрещенные вишня и черешня!» — написала актриса.
Стоит отметить, что высаживанием звезда сама не занималась, доверив это дело профессионалам. Зато она наслаждалась процессом, а также раздавала ценные указания работникам. В этом году деревья должны прижиться и начать расти, так что в следующем году актрису будет ждать урожай.
Загородный дом Прилучного и Муцениеце вполне устраивает, но поскольку добираться до работы далеко, актеры для постоянного проживания купили квартиру в центре Москвы, а в дом теперь будут наведываться время от времени. «За городом жить хорошо: тихо, уютно, природа вокруг, — сообщил Павел. — Но оттуда долго добираться до работы, а мы с Агатой все больше ценим время. Вот и приобрели жилье в городе. Не можем нарадоваться».
Напомним, молодые актеры не раз говорили о планах стать многодетными родителями. Пока у них растут двое детей — дочь Мия и сын Тимофей. Но актеры не исключают вероятность того, что возьмут ребенка из детдома.
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