Ленты цвета пламени и дыма — память о героическом прошлом

Во вторник, 24 апреля, в Москве стартовала акция «Георгиевская ленточка». Добровольцы вышли на площади и в парки столицы, чтобы раздать всем желающим символ воинской славы России.

В преддверии майских праздников участники общественного движения «Волонтеры Победы» вышли на улицы, чтобы всем желающим раздать ленты и рассказать историю этого символа.

— Трагедия Великой Отечественной войны коснулась практически каждой российской семьи, — говорит один из волонтеров Камил Габдуллин. — Я считаю своим гражданским долгом рассказывать людям, а потом и своим детям о том, что нужно чтить память наших предков — победителей фашизма.

По наблюдениям волонтера, за ленточками чаще подходят люди старшего возраста— те, кто застал годы войны. Молодежь же пытается побыстрее пройти мимо.

— Так как я сам еще молодой, стараюсь первым подходить к сверстникам и обращать их внимание на акцию, — поделился Габдуллин.

По словам волонтера, недавно он узнал, что его предки тоже участвовали в войне.

— Оба моих прадеда были призваны на фронт в 1941 году, — сообщил он. — Один пропал без вести, а второй был тяжело ранен и отказался ехать домой — не хотел стать обузой. Скончался в госпитале.

Несмотря на то, что в разгар рабочего дня столичные жители спешат по делам, к волонтерам они относятся доброжелательно.

— Акция только началась, но те, к кому я уже успела подойти, реагируют очень позитивно, — сообщила студентка первого курса Российского государственного университета имени Косыгина Екатерина Маничева, которая стала волонтером сразу после поступления. — Некоторые, конечно, торопятся, но время на слова благодарности находится у каждого.

Волонтеры не только раздают ленты, но и объясняют, как их правильно носить.

— Георгиевская лента — это награда за мужество, — объясняет Екатерина Маничева. — Ее нельзя носить на сумках, обуви или повязывать на антенны автомобилей, как делают многие. Это неуважение к предкам, завоевавшим для нас возможность жить в мире.

Волонтеры считают, что самым верным решением будет размещение ленты на груди, у сердца — там, куда обычно вешали ордена и медали. Вместе с лентами раздаются брошюры, в которых кратко описана история награды и наглядно показаны способы ее ношения и повязывания.

— Георгиевская лента в свое время была орденской, очень престижной наградой, — отмечает москвич Виктор Матис. — И до сих пор это не просто какой-то модный аксессуар, а символ памяти. И носить ее надо на достойном месте.

Также он добавил, что акция «Георгиевская ленточка» — это повод вспомнить о том, что каждый гражданин должен защищать страну, не забывать ее прошлое и стремиться построить достойное будущее.

Акцией интересуются не только москвичи, но и иностранные туристы. Во время нашей беседы Екатерина вручила ленты представителям Республики Чили, объяснив им на английском языке значение этого символа для россиян.

Акция «Георгиевская ленточка» в этом году открывает цикл патриотических мероприятий, проводимых Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

По всей стране организовано более 1,1 тысячи точек раздачи, на которых трудятся 30 тысяч волонтеров. В 2017 году им удалось раздать более 20 миллионов лент.

Кроме того, добровольцы займутся приведением в порядок памятников, посвященных Дню Победы. А 9 Мая волонтеры пройдут в одном строю с ветеранами и участниками акции «Бессмертный полк».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Мы давно сотрудничаем с «Волонтерами Победы», и я могу сказать, что работы у них будет очень много. Вчера «Бессмертный полк Москвы» получил разрешение президента на шествие по Красной площади, так что пора заготавливать еще миллион лент, чтобы хватило всем участникам. Понадобится помощь волонтеров и во время шествия. Обычно добровольцы встают по краям строя, взявшись за руки, и формируют его. Это нелегкий труд. Но я очень рад, что ребята нам помогают и проникаются духом «Бессмертного полка». Также я очень рад, что наконец-то появились брошюры, пропагандирующие культуру ношения георгиевских лент. Недопустимо, чтобы их повязывали куда попало. Объясняя это, волонтеры делают очень полезное дело.

СПРАВКА

История георгиевской ленты началась в 1769 году с учреждения Екатериной II ордена Святого Георгия. Награда вручалась офицерам, проявившим храбрость на полях сражений. Орден имел форму креста, а носить его полагалось на шелковой ленте в желтых и черных полосах. Эти цвета в императорской России считались государственными и соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного герба. Позже желтый цвет сменился оранжевым, и трактовка расцветки была изменена: оранжевый цвет стал символом пламени, а черный — дыма войны.

* В заголовке использована фраза из указа императрицы Екатерины II об учреждении ордена Святого Георгия.